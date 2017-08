Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag wieder auf einen Erholungskurs begeben. Der EuroStoxx 50 stieg am späten Vormittag um 0,48 Prozent auf 3455,14 Punkte und glich so seine Verluste vom Vortag mehr oder weniger wieder aus. Stützend wirkte sich dabei der wieder etwas schwächere Euro aus, der am Morgen leicht unter die Marke von 1,18 US-Dollar zurückfiel.

Überschwängliche Kauflaune wollte derweil aber keine aufkommen. Alle Augen sind auf die beginnende Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole gerichtet. Mit Spannung erwartet wird dort eine Rede von Mario Draghi, die allerdings erst am Freitag nach Börsenschluss auf der Agenda steht. Vor allem wird dann auch im Fokus stehen, ob sich der EZB-Präsident zum künftigen geldpolitischen Kurs äussern wird. Auch die Chefin der US-Notenbank Fed, Janet Yellen, wird in Jackson Hole sprechen.

Mit Blick auf die wichtigsten Länderindizes waren die Vorzeichen ebenfalls positiv: Während der französische CAC-40-Index um 0,39 Prozent auf 5135,12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...