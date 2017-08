Als die Analysten von Macquarie ihr Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie vor zehn Tagen von 16,5 auf 12,50 Euro nach unten nahmen, mochte manch einer noch milde gelächelt haben. Immerhin hatte die Aktie zu diesem Zeitpunkt oberhalb der Unterstützungszone 13,81/14,05 Euro nach oben gedreht und versuchte sich an der Rückeroberung der wichtigen Zone 14,70/15,40 Euro. Das sah aus wie ein kurzer Ausrutscher nach unten. Heute dürfte indes niemand mehr lächeln.

Diese Gegenbewegung endete als Pullback an den Ausbruchslevel. Die Aktie ist schon wieder in der Zone 13,81/14,05 Euro angekommen. Und diesmal droht sie zu brechen. Ist denn die Lage beim Unternehmen so schlecht? Nun, das ist eine Glaubensfrage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...