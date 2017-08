London - Ende des Jahres findet der 19. Nationalkongress der kommunistischen Partei in China statt, bei dem substantielle Veränderungen in der Landesführung erwartet werden, so die Experten von First State Investments.Um einen erfolgreichen Kongress zu gewährleisten, sei davon auszugehen, dass die Regierung an der derzeitig stabilen ökonomischen Entwicklung festhalte. Das offizielle Bruttoinlandsprodukt zeige ein Wachstum von 6,9 Prozent im ersten Halbjahr 2017. Damit sei die chinesische Wirtschaft auf gutem Wege das Wachstumsziel von 6,5 Prozent für das laufende Jahr deutlich zu übertreffen. Es sei somit davon auszugehen, dass der wirtschaftliche Reformprozess erst in der zweiten Amtszeit des chinesischen Präsidenten Xi Jinping angestoßen werde.

