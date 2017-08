Bad Marienberg - investify ist ab sofort Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), so die investify S.A. in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Verband ist eine Interessenvertretung unabhängiger Finanzportfolioverwalter, deren Mitglieder sich einem Ehrenkodex verpflichtet haben. Dadurch soll ein faires und offenes Verhältnis gegenüber dem Kunden sichergestellt sein. "Mit der Mitgliedschaft im VuV bestärken wir, was für uns intern schon lange selbstverständlich ist: Dass die Interessen unserer Kunden für uns höchste Priorität haben. Deshalb nutzen wir grundsätzlich kostengünstige und nur die besten am Markt verfügbaren Anlageprodukte. Versteckte Produktprovisionen gibt es bei uns nicht", erklärt Sebastian Hasenack, Mit-Gründer und Geschäftsführer von investify. "Bei investify gibt es eine individuelle Vermögensverwaltung für Jedermann. Unsere Kunden können diese Dienstleistung bereits ab 5.000 Euro nutzen."

