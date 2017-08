Das Wertpapierhaus der Sparkassen, die Dekabank, rechnet trotz des anziehenden Absatzes von Fonds und Zertifikaten mit einem stagnierenden Gewinn für das laufende Jahr.

Die Dekabank rechnet trotz eines kräftig anziehenden Absatzes von Fonds und Zertifikaten in diesem Jahr mit einem stagnierenden Gewinn. Das wirtschaftliche Ergebnis werde auf dem Vorjahresniveau von 415 Millionen Euro liegen, sagte Vorstandschef Michael Rüdiger am Mittwochabend in Frankfurt. Die niedrigen Zinsen und die Kosten für die Regulierung hinterließen ihre Spuren beim Wertpapierhaus der Sparkassen. "Auch werden ...

