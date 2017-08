Berlin - Bei der Kreditvergabe gibt es einen deutlichen Trend: Selbstständige haben es meist schwerer, sich Geld zu leihen. Beamte und Angestellte haben weniger Probleme damit, einen Kreditantrag bewilligt zu bekommen. Die Reaktion der Kreditgeber auf Anträge von Selbstständigen sieht indes so aus: Hohe Kreditzinsen und strenge Bonitätsprüfungen sollen Kreditgeber vor der "Risikogruppe" der Selbstständigen schützen.

Nach wie vor stellen Selbstständige dieses Risiko aus Bankensicht dar, weshalb Investoren zunehmend häufiger davor zurückschrecken, Kredite an Selbstständige zu vergeben. Es gibt jedoch auch für Selbstständige verschiedene Wege, um an einen Kredit zu kommen. Diese sind nun Thema.

Die ersten Schritte zum Kredit: Notwendigkeit und Voraussetzungen

Selbstständige sollten nur dann einen Kredit beantragen, wenn sie auch wirklich einen benötigen. Ein Kredit lohnt sich dann, wenn er das bestehende oder anstehende Projekt unterstützt und sich am Ende in dem erreichten Umsatz widerspiegelt. Unternehmer sollten sich in diesem Fall fragen, ob das vorhandene Eigenkapital ausreicht, um die bevorstehenden Projekte zu finanzieren. Es stellt sich ebenfalls die Frage nach eigenen Geldanlagen, die sich für die Projekte verwenden lassen. Entscheidet sich der Selbstständige für einen Kredit, ist zu klären, ob und wann sich dieser beantragen lässt. Die Kosten spielen darüber hinaus auch eine große Rolle. Die Kreditsumme sollten Selbstständige so gering wie möglich halten.

Ein weiteres, wichtiges Kriterium sind die persönlichen Voraussetzungen. Für die Bank zählt in diesem Fall das durchschnittliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...