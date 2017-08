Heute beginnt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Der DAX zeigt sich etwas fester. Am Mittwoch hatte er bei 12.174 Punkten mit 0,5 Prozent im Minus geschlossen. Unterdessen hat der Windpark-Betreiber Capital Stage seine Gesamtjahresziele angehoben. Hugo Boss führt die Gewinnerliste im MDAX an, nachdem Analysten der Berenberg Bank das Kursziel angehoben hatten.