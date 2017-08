Zürich/Berlin (ots) - Das Angebotsspektrum im Schweizer Streaming

Media-Markt ist mit 490 Onlineaudio- und 227 Onlinevideo-Angeboten

inhaltlich und sprachlich äusserst vielfältig. Im Ländervergleich ist

die Angebotsdichte pro Einwohner in der Schweiz höher als in

Deutschland und Österreich. Die Wachstumsprognosen der Anbieter sind

überwiegend positiv.



Dies sind Ergebnisse aus dem Streaming Media Monitor 2017 des

Schweizer Bundesamtes für Kommunikation BAKOM (www.bakom.admin.ch).

Basis der von Goldmedia (www.Goldmedia.com) erarbeiteten

Explorativstudie zum Schweizer Onlineaudio- und Onlinevideo-Markt ist

eine Anbieter-Befragung.



Angebote



Knapp zwei Drittel der Onlineaudio-Angebote stammen von

klassischen UKW/DAB+-Marken. 22% senden auch über DAB+,14% bieten

zudem Podcasts bzw. Audio-on-Demand-Inhalte.



Mehr als die Hälfte der Onlinevideo-Angebote sind Submarken

klassischer TV-, Radio- oder Printmarken. Die anderen sind Online

Only-Web-TV-Sender, Corporate TV, TV-Streaming-Portale und

Mediatheken. Zusätzlich wurden 1.042 Schweizer YouTube-Channels mit

mehr als 500 Abonnenten erfasst.



Nutzung



Knapp zwei Drittel der Onlineaudio-Anbieter sind mit den

Nutzungszahlen zufrieden/sehr zufrieden. Stark zunehmen wird die

mobile Nutzung. Auch gehen die Anbieter von einer Verdopplung der

durchschnittlichen Nutzungsdauer pro Abruf aus, von heute 80 Minuten

auf 150 Minuten in 2019.



Bei den Onlinevideo-Anbietern ist rund die Hälfte mit der Nutzung

zufrieden/sehr zufrieden. Auch hier sehen die Anbieter eine Zunahme

der mobilen Nutzung. Für die durchschnittlichen monatlichen

Videoabrufe erwarten die Anbieter bis 2019 ein jährliches Wachstum

von mehr als 16%.



Werbeprognosen



Für die Studie wurde auch nach den Werbeprognosen bis 2019

gefragt. Die Onlineaudio-Anbieter, die geantwortet haben, gehen für

den Onlineaudio-Bereich von einem jährlichen Wachstum des

Netto-Werbeumsatzes um durchschnittlich 37% aus, von 719.000 CHF

(2017) auf 1,13 Mio. CHF (2019).



Verhaltener sind die Prognosen der Onlinevideo-Anbieter. Sie sehen

ein durchschnittliches jährliches Netto-Werbemarktwachstum von 13%

und eine Steigerung von 13 Mio. CHF (2017) auf 16 Mio. CHF (2019).



Potenziale



Der wichtigste Wachstumsfaktor ist für 31% der

Onlineaudio-Anbieter die unbegrenzte Nutzung der Audio-Streams. 20%

sehen Audio-Streaming im Auto als wichtigsten Treiber.



Bei den Onlinevideo-Anbietern bewerten 40% das unbegrenzte

Streamen am allerwichtigsten für eine positive Marktentwicklung. 21%

sehen die weitere Smartphone-Verbreitung als besonders relevant und

19% die stärkere Verbreitung öffentlichen WLANs.



Kostenfreier Download: www.bakom.admin.ch



Communiqué de presse en français: www.goldmedia.com/presse





