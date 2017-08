Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts024/24.08.2017/11:30) - Beim ersten "Digital Freaks Event" in Wien präsentierte Werbetherapeut http://www.werbetherapeut.com Alois Gmeiner in einem Impulsvortrag die "10 verdammt wichtigsten Guerilla-Online-Kommunikationsgesetze" für Unternehmer und Start-Ups. Die wichtigste Aussage dabei: "Mach' was, tu' was." Der Werbetherapeut: "Es sind wirklich die 10 verdammt wichtigsten Gesetze. Denn gerade Klein- und Mittelbetriebe verhalten sich viel zu brav und angepasst. Aber wer in die Medien kommen will, muss die Klappe aufmachen - sonst passiert nichts. Daher wollte ich die Besucher ein wenig aufwecken und sie motivieren, mehr Kommunikation zu machen - egal wie." Der Werbetherapeut weiter: "Von Online-PR über Facebookpostings bin zum Schreiben eines eigenen Buches - alles ist möglich und heute auch sehr einfach machbar - wenn man weiß, wie es geht. Na ja, ich glaube, diese verdammt wichtige Info ist beim Publikum auch angekommen." Hier die "10 verdammt wichtigsten Gesetze" des Werbetherapeuten: 1. Sag' was! (oder besser: Sag' überhaupt mal was über dich oder dein Produkt) 2. Sag' was - und zwar sooft als möglich (und über so viele Kanäle als möglich, via YouTube, Facebook, Xing, Radio, Online-PR) 3. Schreib' was! (oder besser: Schreib' überhaupt mal was über dich oder dein Produkt und publiziere in so vielen Kanäle als möglich - HP, Blog, Online-PR, Foren, eBooks, Buch, etc. Denn das geschriebene Wort ist der Schlüssel zur Findbarkeit bei Google!) 4. Schreib' was - und zwar sooft als möglich (Mach' dich dadurch zum Experten und schreib' einmal ein Buch - oder lass' dir eines vom Werbetherapeuten "zaubern" - auf eine genial einfach Art und in nur wenigen Wochen) 5. Nutze die größten Kommunikations-Multiplikatoren (Google, YouTube, Online-PR, Print-Medien, TV, Radio, Facebook, Xing, LinkedIn) 6. Nutze die nachhaltigsten Kommunikations-Multiplikatoren (Google, YouTube, Online-PR, eBooks, Bücher) 7. Pfeif' auf brav sein - und Etikette (Hunde und Katzen sind brav - bist du ein kleines Kätzchen - na also. Sieh es ein: Business ist Krieg) 8. Es gibt kein zu viel - nur ein zu wenig an Kommunikation (eine Online-Pressemeldung ist super - drei Online-Pressemeldungen sind besser... 52 Pressemeldungen in einem Jahr und du wirst die Reaktionen darauf kaum glauben. Der Werbetherapeut zeigt, wie es geht) 9. Nutze das Zauberwort "gratis" (und versuche damit, in Kontakt mit deinen Interessenten zu kommen. Gratis ist der Schlüssel zu Kontakten und Adressen; installiere einen Gratis-Downloadbereich) 10. Nutze, verdammt noch mal, den Gratis-Werbe-Check des Werbetherapeuten: http://www.werbetherapeut.com/gratis-werbecheck Zwei aktuelle Termine, an denen man den Werbetherapeuten live erleben kann: 1. Gratis-Webinar des Werbetherapeuten am Freitag 25. August um 10 Uhr "Sommer, Sonne und jetzt schon Weihnachts-PR?" Gratis-Webinar: Freitag, 25.8.2017, 10-11 Uhr Gleich anmelden: http://www.edudip.com/w/254782 In diesem kostenlosen Webinar erfahren Sie, welche Termine Sie unbedingt für Ihre PR-Aktionen nützen sollten und erhalten sofort einige kreative Ideen für PR-Themen und Social-Media-Aktionen und welche Tools Sie dafür zum Einsatz bringen sollten. Die Inhalte des Gratis-Webinars: - Welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für die PR? - Welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für Social Media? - Welche PR-Ideen bringen unser Unternehmen in die Medien? - Kleine Ideensammlung für die Herbst-Winter-PR! - Welche PR-Ideen bringen uns neue Kunden und Conversions? - Kleine Ideensammlung für Herbst/Winter-Social-Media Aktionen - Welche Social-Media-Ideen bringen uns möglichst viele Likes? - Welche Tools gibt es, um pro Aussendung bis zu 20.000 Personen zu erreichen? - Welche Tools gibt es, um pro Jahr 1.000.000 Personen zu erreichen? - Kennen Sie das "Hänsel-und-Gretel-Prinzip" der Online-PR? - Was ist die derzeit günstigste Kommunikationsform weltweit? 2. Das Praxis-Seminar mit dem Werbetherapeuten in Wien am 7. September "Die 10 verdammt wichtigsten Guerilla-Online-Kommunikationsgesetze - Online-PR und Intertainment" Ganztages-Seminar mit dem Werbetherapeuten Alois Gmeiner und dem Online-Marketer Dejan Novakovic, in Kooperation mit pressetext. Seminar in Wien: am 7. September (von 10 bis 17 Uhr), Anmeldung zum Seminar direkt unter: http://bit.ly/2sulv1j 3 große Benefits für jeden Teilnehmer: a. Gratis-Presseaussendung im gesamten D-A-CH-Gebiet durch pressetext.com b. Gratis 12 Stunden Trainingspower für Social Media von Dejan Novakovic c. Gratis-PR-Check und Optimierung von PR-Texten durch Alois Gmeiner Im Seminar erfahren Sie das 1x1 der "kombinierten" Online-PR und Social-Media-Kommunikation: - Die 10 verdammt wichtigsten Guerilla-Kommunikationsgesetze - Warum Social Media? - Warum Online-PR? - Facebook, Twitter, Instagram oder... - Kann ich Online-PR und Social-Media-Kanäle sinnvoll verbinden? - Kennen Sie das "Hänsel-und-Gretel Prinzip" in der PR? - Was soll mit Social-Media erreicht werden? - Tipps für erfolgreiche Postings - Tipps für erfolgreiche PR-Texte - Tipps für das Schreiben von Postings - Nur Text im Posting - oder auch Fotos? - Was funktioniert besser - Foto oder Video? - Wie viele Postings sind genug? Anmeldung zum Seminar direkt unter: http://bit.ly/2sulv1j (Ende) Aussender: Der Pressetherapeut Ansprechpartner: Alois Gmeiner Tel.: 0043/699 133 20 234 E-Mail: pressetherapeut@pressetherapeut.com Website: www.pressetherapeut.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170824024

