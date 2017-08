Waldshut (ots) -



Konnektivität und stets geladene Akkus sind entscheidend für

flexible Büroarbeit. Immer mehr Unternehmen verzichten auf fest

zugewiesene Büroarbeitsplätze und je größer die Organisation, desto

vielfältiger sind die Einrichtungen. Die allmorgendliche Wahl des

Arbeitsplatzes und -umfelds empfinden viele Mitarbeiter als

willkommene Abwechslung, manche aber auch als Herausforderung; andere

hingegen vermissen eine vertraute Umgebung oder die permanente

Präsenz eines festen Kollegenkreises.



Was wie Zukunftsvisionen klingt, löst Sedus mit dem innovativen

System se:connects. Der Hauptakteur ist eine simple App, die im

letzten Herbst auf der Bürofachmesse Orgatec ihre Weltpremiere

feierte.



Schon von zuhause aus oder auf dem Weg zur Arbeit können

Mitarbeiter mit der App über das Smartphone oder Tablet feststellen,

wo sie den nächst verfügbaren Arbeitsplatz finden, der in punkto Lage

und Ausstattung ihren Vorstellungen entspricht, oder wo er seine

Kollegin oder seinen Kollegen trifft. Mit modernster

iBeacon-Technologie, ein Bluetooth-Signal, können sie sich am

Arbeitsplatz einloggen. Die Kommunikation untereinander erfolgt dabei

ebenfalls über die App - einfach und schnell über Messaging, E-Mail

oder Anruf. So fördert se:connects auch den persönlichen

Informationsaustausch.



Sedus se:connects integriert die iBeacon-Signalgeber besonders

elegant, nämlich in induktiven Ladestationen, die unter und in

Tischplatten und Ablageflächen eingebaut und mit einem dezenten

Symbol gekennzeichnet sind. An ihnen können Smartphones mit

integrierter Qi-Technologie kabellos geladen werden.



Das System Sedus se:connects unterstützt die Mitarbeiter,

Arbeitszeiten und -orte effizienter zu nutzen und hilft, Personen

schneller zu finden und zu treffen. Sedus se:connects verbindet nicht

nur die Bürobelegschaft. Facility Manager bekommen anonymisierte,

aber sehr wertvolle Daten, die zu einer effizienteren Flächennutzung

und -gestaltung eingesetzt werden können. Dazu gehören Informationen

über die Auslastung einzelner Bereiche oder die Präferenz bestimmter

Ausstattungen. An Tagen mit geringer Auslastung können z. B. auch

ganze Bereiche bzw. Etagen geschlossen werden, um Kosten für Energie,

Heizung und Reinigung zu sparen.



Ergänzende Informationen:



Qi ist das chinesische Wort für "Lebensenergie" und steht für den

bereits im Jahr 2008 entwickelten Standard des Wireless Power

Consortiums zur drahtlosen Energieübertragung mittels

elektromagnetischer Induktion. Der Qi- Standard wird inzwischen von

über 1000 Geräten unterstützt.



iBeacon ist ein Bluetooth-Signal, das mit nur sehr wenig Energie

auskommt. Alle Smartphones (Apple und Non-Apple) können diese Signale

empfangen und nutzen. Die iBeacon-Signalgeber werden in kabellose

Ladestationen eingebaut und benötigen keine separate Batterie.





