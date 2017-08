Allein im Stammwerk Lengerich (1.300 Mitarbeiter) investiert der Folien- und Verpackungsspezialist 2017 unter anderem in zwei neue Blasfolienanlagen, eine davon in der gerade vergrößerten Reinraumfabrik, sowie in eine moderne Extrusionsbeschichtungsanlage und in eine neue Kaschieranlage. Im Werk Konzell wurde eine neue Halle mit Konfektionsanlagen zur Herstellung von U-Pack-Seitenfaltenbeuteln errichtet. "Wir sind gut aufgestellt und wollen unsere Position weiter ausbauen", so Vorstand Dr. Volker Pfennig.

Die B+K-Gruppe (Jahresumsatz 2016: 562 Mio. Euro) produziert mit insgesamt rund 2.600 Mitarbeitern flexible Verpackungen sowie technische Folien aus Kunststoff und Kunststoffverbunden an sechs Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und Saudi-Arabien. ...

