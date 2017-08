Daun (ots) - Als weltweit bedeutendste Messe für Consumer Electronics öffnet die Internationale Funkausstellung Berlin vom 1. bis zum 6. September 2017 wieder ihre Tore. Rund 250.000 Besucher werden in diesem Jahr zur IFA erwartet. Wieder einmal können Sie sich auf eine Vielzahl spannender Innovationen und Produktneuheiten freuen, die pünktlich zum Start des Vorweihnachtsgeschäfts auf der IFA vorgestellt werden. Wir berichten Ihnen schon jetzt über die spannendsten Neuheiten aus den Bereichen TV-Geräte und Unterhaltungselektronik.



Die InfoDigital 09/2017 (Nr. 354) ist ab Freitag, 25. August im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich.



Außerdem:



Im Weiteren widmen wir uns dem neuen HD-Antennenfernsehen DVB-T2 HD, das Anfang November an 22 weiteren Senderstandorten in acht Bundesländern in die nächste Ausbaustufe geht. InfoDigital zeigt, in welchen Regionen betroffene Haushalte ihre Empfangsgeräte auf den neuen Stand bringen müssen. Mit dem Start der bayerischen Lokal TV Sender in HD-Qualität auf Astra 19,2° Ost wächst auch das freie Satellitenfernsehen um einen exklusiven Mehrwert. Ob Radio über Satellit eine Zukunft hat, diskutieren wir in einem gesonderten Beitrag. Von unserem Besuch auf der Change Media Tasting in Stuttgart bringen wir interessante Strategien zum Umgang mit den Herausforderungen der Digitalisierung mit. In exklusiven Gesprächen mit Brancheninsidern beleuchten wir zudem, wie Pay-TV und Videodienste in Deutschland derzeit von den neuen Möglichkeiten profitieren - und wie Deutschlands Zeitungsverlage die entstehenden Chancen nutzen, eigene TV-Angebote zu entwickeln. Auch über den Einstieg von NBC-News beim europäischen Nachrichtenkanal Euronews berichten wir aus erster Hand. In unserer Rubrik Raumfahrt und Satellitentechnik stellen wir den italienischen Triebwerksspezialisten Avio vor und berichten vom DLR-Auftritt auf dem Moskauer Space Salon MAKS. In unserem Themenspecial Elektromobilität geben wir einen Überblick zum aktuellen Stand der Dinge bei einem weiteren Feld der digitalen Welt.



