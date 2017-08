Schanghai (ots/PRNewswire) - Music China ist eine der angesehensten Messen der Welt für Musikinstrumente. Sie findet vom 11. -14. Oktober 2017 im Shanghai New International Expo Center statt.



Music China wird seit 2002 gemeinsam von der China Music Instrument Association (CMIA), Shanghai Intex Exhibition und Messe Frankfurt ausgereichtet und ist inzwischen die größte Messe für Musikinstrumente in Asien. In diesem Jahr zieht Music China fast 2.000 nationale und ausländische Aussteller aus 30 Ländern und Regionen an. Ausgewählte westliche und chinesische Musikinstrumente werden in 11 Hallen und auf einer 125.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche vorgestellt.



Um dem nennenswerten Geschäftswachstum gerecht zu werden, haben berühmte Marken, wie Marshall, Bluethner, Buffet, Fazioli, Fender, GEWA, Laney, Line 6, Ludwig, Orange, Roland, Selmer, Samick, Schimmel, Steinway, Tama, Yamaha, Pearl River, Hsinghai, Jinyin, Fengling und Shanghai No.1 National Musical Instruments Factory, ihre Teilnahme an der Music China 2017 zugesagt, um den Durchbruch in ihren Märkten zu erreichen.



Um Music China zur umfassendsten Plattform für Unternehmen aus der Musikinstrumentenbranche und damit verbundenen Branchen zu machen, werden verschiedene Seminare und Aktivitäten angeboten. Die beliebteste Veranstaltung, das NAMM CMIA Industry Forum, konzentriert sich auf aktuelle Themen und künftige Entwicklungstendenzen in der Branche. In diesem Jahr wird die "Förderung des Musizierens in der Gemeinschaft und Musikausbildung" diskutiert. Dies reflektiert die prominente Stellung von "Musikausbildung", die derzeit ein sehr beliebtes Thema ist. Des Weiteren werden Kurse für Händlerausbildung (Dealers Training Courses) empfohlen, bei denen Fachbesucher die Erfahrungen von Experten mit dem Geschäft, dem Verkauf, dem Branding, der Verwaltung, der Verwendung neuer Medien und anderen viel diskutierten Themen teilen können.



Music China spielt auch bei der Entwicklung von Kultur und Ausbildung eine wichtige Rolle. Das 8. Global Forum on Chinese Traditional Music, Violin Art Salon, Jazz Masters Salon stellt den Besuchern das Wesen verschiedener Musikstile vor. Zur Erschließung des Marktes für Musikausbildung haben wir ein Musikausbildungsprogramm vorbereitet, in dem Bildungsorganisationen verschiedene Unterrichtsmodelle vorstellen. Das Kids Music Land entwickelt eine neue Art des Musikstudiums mithilfe lebhafter Aktivitäten. Im Music Lab kombinieren wir Technologie und Musik und wir haben mehr als 600 Live-Shows geplant, um allen ein inspirierendes Erlebnis zu bieten. Ein Musikkarneval ist bereit, alle in diesem Herbst zu begeistern.



Weitere Einzelheiten über Music China 2017 finden Sie auf der offiziellen Website www.musicchina-expo.com. Anmeldungen für den kostenlosen Eintritt sind ab sofort online möglich. Wir freuen uns darauf, Sie in Schanghai begrüßen zu dürfen.



