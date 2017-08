San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Nach der heutigen Unpacked Veranstaltung von Samsung kündigte Speck sein Sortiment an Presidio Hüllen für das neue Samsung Galaxy Note8 (http://www.speckpr oducts.de/samsung/samsung-handyhuellen/galaxy-note8/) an. Unter den dünnen, schützenden Hüllen findet man Presidio CLEAR, Presidio GRIP und Presidio SHOW. Specks Presidio Hüllen wurden einer Fallprüfung aus einer Höhe von 3 Metern unterzogen und verfügen über zwei Schichten an Schutz sowie Specks innovatives IMPACTIUM Material.



Mit der Presidio CLEAR kann man das Samsung Galaxy Note8 auf perfekte Weise schützen, wobei das stilvolle Design immer noch strahlen kann. Presidio Grips angewinkelte Gummi-Kanten sorgen waagerecht und senkrecht für einen rutschfesten Griff am Samsung Galaxy Note8.



Specks Hüllen sind alle mit IMPACTIUM ausgestattet, einem dynamischen Material, das beim Aufprall den Stoß verteilt und abfedert. Presidio GRIP und Presidio SHOW verfügen über die IMPACTIUM-Aufprallbarriere, eine Reihe an Kanten, die das innere Permimeter der Hülle füttert und mit der Polykarbonat-Äußere gemoldet ist. Im Falle eines Sturzes komprimieren sich die Kanten beim Aufprall, wobei sie den Stoß verteilen und abfedern.



Specks Presidio Sortiment für das Samsung Galaxy Note8 inkludiert:



- Presidio CLEAR (29,95 EUR) - Die in den Vereinigten Staaten meistverkaufte und transparente Hülle ist jetzt mit verbesserter Klarheit erhältlich - Presidio GRIP (29,95 EUR) - Verbesserte Griff-Geometrie bietet einen taktileren Griff - Presidio SHOW (29,95 EUR) -- Eine Hülle, die 3M-Fallschutz bietet, mit einer transparenten Rückseite und einem Stoßfänger, die genau zum Samsung Galaxy Note8 passen



Specks Hüllen für Samsung Galaxy Note8 sind nun alle auf speckproducts. (http://www.speckproducts.com/home)de erhältlich und Presidio CLEAR, Presidio GRIP sowie Presidio SHOW sind auf Specks britischen, französischen, deutschen und europäischen Seiten zu finden.



*The NPD Group / Retail Tracking Service / Cellphone Device Protection / September 2016 - Juni 2017



Über Speck



Speck entwickelt preisgekrönte Schutzhüllen, die dazu konzipiert sind, Wirkung zu erzielen und Stoßwirkung abzufangen. Seit 2001 stellt Speck die weltweit besten, elegantesten Produkte für Smartphones, Tablets, Notebooks, Uhren und Rucksäcke her. Specks Modelle erzielen die perfekte Balance zwischen kunstvollem Design und fallgetestetem Schutz. Speck hat seinen Sitz im Herzen des Silicon Valleys, am Knotenpunkt von Design und Technik, und erhält somit Inspiration aus erster Quelle. Getreu dem Motto "die Stärke liegt im Detail" bietet Speck Hüllen, mit denen Sie mehr Orte besuchen und mehr aus Ihren mobilen Geräten herausholen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter speckproducts.de oder bei Specks speziell auf Journalisten zugeschnittenem, europäischem Media-Hub unter media.speckproducts.eu, wo man Pressemappen zu individuellen Produktreihen findet. Sie können uns auch gerne auf Twitter (https://twitter.com/speckproducts), Facebook (https://www.facebook.com/speck), Instagram (http://instagram.com/speckproducts), oder Pinterest (http://pinterest.com/speckproducts/) folgen.



Pressekontakt: Alix Cuny Hopscotch Europe acuny@hopscotch.eu +49 (0) 785 1508 5189