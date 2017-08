Unterschleissheim - Die führenden Notenbanker ziehen sich vier Monate vor Heiligabend nach Durchschreiten der Zinstäler in die Berge zurück, um sich über die weitere Zinspolitik auszutauschen, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Am heutigen Donnerstag werden die Beratungen beginnen und mit Spannung wird erwartet, ob am morgigen Freitag die beiden Hauptredner Janet Yellen und Mario Draghi (gegen 16:00 Uhr bzw. 21:00 Uhr unserer Zeit) etwas Wegweisendes bekannt geben, so die Analysten der Baader Bank. Vor drei Jahren habe Super-Mario vor diesem Kreis die ersten Hinweise zum Anleihenkaufprogramm verlauten lassen und nicht wenige Marktbeobachter würden sich jetzt die passenden Andeutungen zum Ende von QE erhoffen. Doch hierbei scheine eher der Wunsch der Vater des Gedanken zu sein!

