Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe (ISIN DE000LB1KHG2/ WKN LB1KHG) der Landesbank Baden-Württemberg auf die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) vor.Mit (nur) 3,8 Mrd. Euro Marktkapitalisierung sei K+S der größte Salz- und der fünftgrößte Kali-Hersteller weltweit. Während sich die Umsätze annähernd hälftig auf die beiden Bereiche verteilen würden, liege der geographische Umsatzschwerpunkt mit 60 Prozent in Europa; knapp 20 Prozent würden in Lateinamerika und etwa 15 Prozent in Asien erwirtschaftet; erst darauf würden Afrika und Nordamerika folgen. Aktuell seien 19,50 Euro pro Aktie zu zahlen - das sei gerade einmal die Hälfte 3-Jahres-Höchsstands vom Juli 2015, aber schon wieder gut 20 Prozent mehr als zum 3-Jahres-Tief bei 16 Euro (September 2016).

