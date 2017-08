Schwarzach am Main - Die Deutsche Telekom (ISIN DE0005557508/ WKN 555750) hat im zweiten Quartal die Erwartungen getoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Dank der starken Tochter T-Mobile US seien die Einnahmen um 6 Prozent auf 18,9 Mrd. Euro geklettert. Das bereinigte EBITDA habe um 9 Prozent auf 5,9 Mrd. Euro zugelegt. Analysten hätten mit einem Umsatzanstieg auf 18,7 Mrd. Euro und einem EBITDA von 5,76 Mrd. Euro gerechnet. Wegen der guten Entwicklung würden sich die Bonner nun im Gesamtjahr etwas mehr zutrauen. Das bereinigte EBITDA solle 22,3 Mrd. Euro erreichen - 100 Mio. Euro mehr als bislang angepeilt. Der Aktie habe das bislang jedoch wenig geholfen. Sie pendle weiterhin in einer engen Range zwischen 15,50 Euro und 16 Euro seitwärts. Für eine neue Express Aktienanleihe Protect (ISIN DE000HVB21H5/ WKN HVB21H) von HypoVereinsbank onemarkets auf Deutsche Telekom seien das allerdings ideale Voraussetzungen. (Ausgabe 33/2017) (24.08.2017/alc/n/a)

