München (ots) - Gestern sahen 2,31 Millionen Zuschauer "Wer weiß denn sowas?", das entspricht einem Marktanteil von 17,0%. Damit steigerte sich das beliebte Wissensquiz mit den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, moderiert von Kai Pflaume, erneut und erreichte seinen höchsten Wert in der laufenden Staffel auf diesem Sendeplatz.



Am heutigen Donnerstag, 24. August 2017, machen sich die Moderatorin Enie van de Meiklokjes und Comedian Bodo Bach mit viel Spaß daran, die besten Antworten auf skurrile, unglaubliche und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien, wie diese zu finden:



Das abgestandene Restwasser im Wasserkocher ...? a) schützt das Gerät vor Verkalkung, b) sollte nur noch zum Blumengießen verwendet werden oder c) eignet sich perfekt zum Reinigen von Fensterscheiben.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/werweissdennsowas



Fotos über www.ard-foto.de



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail:agnes.toellner@DasErste.de bibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.de