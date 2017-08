europäische Aktienmärkte starten stärker in den Tag DAX (DE30 in der xStation5) ist an einer Widerstandslinie abgeprallt RWE (RWE.DE) steigt, da das Unternehmen führend auf dem asiatischen Energiemärkten werden könnte

Zusammenfassung:Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag den Handel recht positiv begonnen, große Gewinne sind bisher jedoch ausgeblieben. Man könnte davon ausgehen, dass die Anleger vorsichtiger werden könnten, was wir gestern in der Wall Street sehen konnten, da alle wichtigen Indizes nicht in der Lage waren über der Breakeven-Linie zu schließen. Der Beginn eines Symposiums in Jackson Hole könnte Investoren vorsichtiger machen. Zwei zentrale Reden der Vorsitzenden der FED und der EZB werden am Ende der Woche stattfinden.

Der DE30 bleibt weiterhin in einem Abwärtstrend, ein Durchbruch durch einen Widerstand ist gescheitert. Quelle: xStation5 Nach der Betrachtung des oberen Charts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...