Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg (pts025/24.08.2017/11:45) - Jedes Jahr ermittelt das Immobilien Magazin basierend auf dem erzielten Honorarumsatz ein Ranking der größten österreichischen Makler. Neben dem Gesamtumsatz fließt auch der Umsatz je Mitarbeiter in das Ranking ein. Nun wurden die Ergebnisse für das Jahr 2016 veröffentlicht: Über außerordentliche Resultate dürfen sich das Salzburger Unternehmen Team Rauscher Immobilien und sein Schwesterunternehmen Finest Homes Immobilien freuen. Die beiden Betriebe sind in Salzburg weiterhin unangefochtener Marktführer und können sich auch national über top Positionierungen freuen. Im Bundesland Salzburg stehen die beiden Immobilienunternehmen Team Rauscher und Finest Homes Immobilien, unter der Leitung von Geschäftsführerin Elisabeth Rauscher, wie schon in den Vorjahren unübertroffen an der Spitze des Rankings. "Das Ergebnis ist für mein gesamtes Team und mich eine Belohnung für unsere außerordentliches Engagement, Käufer und Verkäufer von Immobilien stets professionell zu betreuen und bis ins letzte Detail zufriedenzustellen", zeigt sich Geschäftsführerin Elisabeth Rauscher erfreut. Top-Platzierungen im nationalen Vergleich Sowohl Team Rauscher als auch das Schwesterunternehmen Finest Homes konnten, gemessen nach Umsatz, folgende Platzierungen erreichen: * Die stärksten Makler Salzburgs: Platz 1 * Die stärksten Makler Österreichs: Platz 9 * Die stärksten Wohnmakler Österreichs: Platz 4 * Die stärksten Grundstücksmakler: Platz 10 * Die produktivsten Makler: Platz 10 "Ich freue mich über diese tollen Platzierungen. Sie sind für uns eine schöne Bestätigung und weiterer Ansporn für erstklassige Kundenbetreuung auf höchstem Niveau", so die stolze Inhaberin der beiden Salzburger Immobilienunternehmen. Team Rauscher & Finest Homes Immobilien: Die stärksten Immobilienmakler Salzburgs Interessenten, die in Salzburg auf der Suche nach einer Immobilie sind, kommen an den beiden Immobilienunternehmen Team Rauscher und Finest Homes Immobilien nicht vorbei. Zusammen verfügen die Betriebe über eine umfangreiche und exquisite Auswahl an schönen Wohnungen, Häusern, Villen und Grundstücken in Salzburg, Salzburg-Umgebung und im Salzkammergut. Wer bei Team Rauscher oder Finest Homes eine Immobilie kaufen oder mieten möchte, bekommt mehr als nur den Standardservice. Das Angebot beinhaltet neben der aktiven Betreuung während des Kauf- oder Mietprozesses auch einen umfassenden After-Sales-Service. Die beiden Immobilienunternehmen arbeiten beispielsweise mit einem Innenarchitekten zusammen. So sorgen sie dafür, dass ihre Kunden nach dem Kauf nicht allein dastehen und sparen ihnen die aufwändige Suche nach einem guten Raumdesigner. Durch die Zusammenarbeit mit Team Rauscher und Finest Homes können sie sich darauf verlassen, dass der Innenarchitekt ihnen die gewohnte Premiumqualität bietet. Einen Einblick in das exklusive Immobilien-Portfolio von Finest Homes Immobilien und Team Rauscher bieten die Online-Auftritte unter: http://www.finest-homes.com und http://www.team-rauscher.at Die Team Rauscher Immobilien GmbH und die Finest Homes Immobilien GmbH sind eigentümergeführte Unternehmen und auf das Vermitteln und Bewerten von Immobilien spezialisiert. Die Geschäftsführerin Elisabeth Rauscher und ihr Expertenteam sind seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche in Salzburg tätig. Team Rauscher konzentriert sich auf Wohnimmobilien in Salzburg und den Salzburger Umlandgemeinden und ist in diesem Bereich Marktführer. Finest Homes vermittelt Luxusimmobilien in der Mozartstadt, im Salzburger Seenland und im Salzkammergut. Gemeinsam führen beide Unternehmen über 300 Immobilienverkäufe jährlich durch. (Ende) Aussender: Team Rauscher und Finest Homes Immobilien Ansprechpartner: Frau Elisabeth Rauscher Tel.: +43 662 880204 E-Mail: immobilien@team-rauscher.at Website: www.team-rauscher.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170824025

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 05:45 ET (09:45 GMT)