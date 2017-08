Köln (ots) - Am Dienstag fiel im marokkanischen Tanger die erste Klappe für die neue Regiearbeit von Sebastian Schipper. Schipper schrieb auch das Drehbuch, gemeinsam mit Oliver Ziegenbalg. Zwei Jahre nach dem sensationellen Erfolg "Victoria", ebenfalls eine WDR-Koproduktion, schickt der preisgekrönte Regisseur in CARAVAN zwei Achtzehnjährige auf einen ebenso aufregenden wie bewegenden Trip durch Europa. Besetzt mit dem britischen Shootingstar Fionn Whitehead ("Dunkirk") und dem französischen Nachwuchsstar und Stand-Up-Comedian Stéphane Bak ("Elle") sowie Moritz Bleibtreu ("Die Quellen des Lebens", "Schuld") erzählt er in seiner ersten internationalen Produktion von einer Welt im radikalen Umbruch. In der Flüchtlingskrise findet Sebastian Schipper ungesehene Bilder und Momente voll von überraschendem Humor und überwältigender Emotionalität. Gleichzeitig entwickelt er einen Blick auf die tiefen emotionalen und gesellschaftlichen Risse, die unsere westliche Welt prägen.



Die Dreharbeiten finden bis Ende Oktober an Schauplätzen in Marokko, Spanien und Frankreich statt. Der Kinostart ist für 2018 vorgesehen.



Zum Inhalt: Der 18-jährige William (Stéphane Bak) aus dem Kongo, versucht die Grenze nach Europa zu überwinden, um dort seinen verschollenen Bruder zu suchen. In Marokko trifft er zufällig auf den gleichaltrigen Briten Gyllen (Fionn Whitehead), der das Luxus-Wohnmobil seines Stiefvaters entwendet hat und damit dem Familienurlaub entflohen ist. Die beiden werden zu perfekten Verbündeten: Getrieben von Abenteuerlust sowie einer großen Sehnsucht bahnt sich das ungleiche Paar seinen Weg durch Europa. Während die jungen Männer auf ihrer Reise immer stärker zusammenwachsen, werden sie mit Entscheidungen konfrontiert, die nicht nur ihr eigenes Leben nachhaltig beeinflussen.



CARAVAN ist eine Produktion von Missing Link Films in Koproduktion mit Kazak Productions, WDR (Redaktion: Dr. Barbara Buhl), ARTE (Redaktion: Andreas Schreitmüller), ARD Degeto (Redaktion: Claudia Grässel), Komplizen Film, STUDIOCANAL Film und RadicalMedia. Gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg, Film- und Medienstiftung NRW, FFA, Eurimages, Mini Traité, BKM und dem DFFF.



