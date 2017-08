Berlin (ots) - Radio und Fernsehen live erleben, dazu Information, Unterhaltung und die neuesten Technik-Trends - das bietet die öffentlich-rechtliche Senderfamilie der ARD auf der IFA 2017. In der ARD-Halle 2.2. wird gerockt, gekocht, geschnackt und gejubelt: Das Erste, der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), Deutschlandradio und der Sender ONE präsentieren neben vielen Informationen zum Programm auch Stars zum Anfassen. Die Digitale Welt sowie der ARD-Messestand DAB+ stellen neueste technische Entwicklungen vor und zeigen hautnah die Vorteile des digitalen Empfangs. Und am rbb-Stand gibt es einen exklusiven Vorabblick auf neue Formate.



Auf der ARD-Bühne unterhalten und informieren Stars und Experten täglich das IFA-Publikum. Dazu gibt es viel Service und Musik - unter anderem die kostenlosen IFA-Clubkonzerte um 17.00 Uhr. Alle Fragen rund um die ARD beantwortet das Team des ARD-Infocenters. Und ein Preis wird auch noch verliehen: der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen und Medientechnologie" 2017.



Zum Pressedossier mit allen weiteren Informationen gelangen Sie hier: http://www.rbb-online.de/ard-ifa/ard-halle/index.html.



Highlights der ARD-Bühne (Auswahl, Stand: 23.08.17):



Freitag, 1. September



13.00 Uhr Singer/Songwriter Jay Khan 15.00 Uhr Live-Radiosendung "Kakadu" (Deutschlandfunk Kultur) 17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Ado Kojo und Serc651



Samstag, 2. September



11.00 Uhr Zuschauer lesen die "Tagesschau" mit Jan Hofer (auch 15.40 Uhr) 12.15 Uhr Lindenstraße: Sybille Waury und Gunnar Solka 17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Haudegen



Sonntag, 3. September



17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Eko Fresh



Montag, 4. September 11.35 Uhr Paralympics: Niko Kappel, Olympiasieger Kugelstoßen 14.45 Uhr Sportschau: Alexander Bommes 17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Linda Hesse



Dienstag, 5. September



14.00 Uhr Bericht aus Berlin: Thomas Baumann 15.30 Uhr Anne Will 17.00 Uhr IFA Clubkonzert: Jon Flemming Olsen



Mittwoch, 6. September



12.15 Uhr Sportschau: Julia Scharf 14.30 Uhr Frank Zander (auch 16.00 Uhr)



Montag bis Mittwoch, jeweils um 13.00 Uhr: Das ARD-Mittagsmagazin live auf der IFA



Ab Montag, 4. September, sendet das "MiMa" live aus der ARD-Halle 2.2 (ab 13.00 Uhr). Stefan Scheider präsentiert die neuesten Trends und Produkte und nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise vor und hinter die Kulissen der IFA und des ARD-Mittagsmagazins. Das "MiMa" auf der IFA - eine Chance für Informationen aus erster Hand.



