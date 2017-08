Mit der insgesamt ca. 45 kg schweren Abfüllanlage lassen sich dünnflüssige bis leichtviskose Medien per Knopfdruck aus Fässern oder Containern in manuell zugeführte Kanister schnell aber dennoch exakt abfüllen. Obwohl für die eigenen Fasspumpen des Herstellers konzipiert ist auch der Einsatz bereits vorhandener Pumpen möglich. In Kombination mit einer Waage ermöglicht dies ein sauberes, genaues und sicheres Abfüllen, auch bei schäumenden Medien. Optional können geeichte Waagen eingesetzt ...

