Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagmittag kaum verändert. Nach einem knapp positiven Start hat der SMI zwischenzeitlich auch schon in die Minuszone gewechselt. Wie bereits am Mittwoch mäandriert der Leitindex damit richtungslos um den Schlussstand des Vortages. Von Unternehmens- und auch Konjunkturseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...