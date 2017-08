Bonn - EZB-Präsident Draghi hielt sich bei seiner gestrigen Rede anlässlich der Eröffnung der 6. Lindauer Tagung der Wirtschaftswissenschaften eher bedeckt, so die Analysten von Postbank Research. In Bezug auf die Geldpolitik habe er sich auf Aussagen allgemeinerer und grundsätzlicherer Natur beschränkt. Dagegen habe er sich nicht zu dem Anstieg des Euro-Außenwertes in jüngerer Zeit geäußert und auch keine Hinweise auf den Fortgang des Anleiheankaufprogramms gegeben. Hierzu habe sich aber Bundesbankpräsident Weidmann zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Börsen-Zeitung habe er gesagt: "Aus unserer Juni-Prognose lässt sich meines Erachtens derzeit kein akuter weiterer Handlungsbedarf für das nächste Jahr ableiten, insbesondere nicht, das Kaufprogramm abermals zu verlängern." Dabei habe er aber auch geäußert, dass Einigkeit bestehe, dass die Käufe nicht von heute auf morgen beendet werden könnten. Vielmehr sei ein geordneter Ausstieg erforderlich, wobei er selber diesen Ausstieg zügig gestalten würde.

