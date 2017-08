Als Konsequenz aus dem Dieselskandal will Audi seinen Vorstand umfangreich umbauen. Am Montag soll dazu der Aufsichtsrat der Volkswagen-Tochter tagen. Doch immer noch sind nicht alle Personalfragen geklärt.

Nach wochenlangen Personalspekulationen und internem Tauziehen will der Audi-Aufsichtsrat einem Bericht zufolge Anfang kommender Woche einen umfangreichen Vorstandsumbau in die Wege leiten. Die Kontrolleure treffen sich am Montag zu einer außerordentlichen Sitzung, wie mehrere mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Bei dieser Gelegenheit wolle das Gremium neue Chefs für Finanzen, Vertrieb, Produktion und Personal in den Vorstand der VW-Tochter berufen.

Der wegen der Dieselkrise angeschlagene Vorstandschef Rupert Stadler bleibe dagegen im Amt, weil er nach wie vor die Rückendeckung der Eigentümerfamilien Porsche und Piëch habe. Ziel sei, den Vorstandsumbau bis zur Automesse IAA über die Bühne zu bringen, die Mitte September in Frankfurt beginnt.

Vollkommene Einigkeit über das Personalpaket herrscht allerdings noch nicht: Denn gegen den Chef der Motorentochter Audi Hungaria in Györ, Peter Kössler, der als neuer Produktionsvorstand gehandelt wird, sperrt sich offenbar die Familie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...