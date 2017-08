Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen setzt sich am Donnerstagmittag eine verhalten freundliche Stimmung durch. Der DAX zieht gegen 12.00 Uhr um 0,4 Prozent auf 12.219 Punkte an. Mit dem Euro-Stoxx-50 geht es etwas stärker um gut ein halbes Prozent nach oben.

"Jetzt sind alle Augen auf Jackson Hole gerichtet", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Am Markt herrscht dabei die Meinung vor, dass weder von der Europäischen Zentralbank (EZB) noch von der US-Notenbank auf der Zentralbankkonferenz falkenhafte Töne in Richtung straffere Geldpolitik zu erwarten sind: "Bei einer Ankündigung des Ausstiegs aus den EZB-Anleihenkäufen wäre der Euro bei 1,25 Dollar, und das will noch niemand", sagt ein Händler.

Profiteure sind die zinsreagiblen Versorger und die Rohstoffaktien, die den Aufschwung am Aktienmarkt mit Gewinnen ihrer Branchenindizes von je 0,8 Prozent anführen. Im DAX gewinnen RWE 1,2 Prozent und liegen damit an der Spitze der Gewinner. Am Devisenmarkt zeigen sich die Kurse kaum verändert, der Euro verharrt knapp unter der Marke von 1,18 Dollar. Am Anleihemarkt tendieren die Kurse nach Aufschlägen am Vortag seitwärts.

Stahlwerte geben etwas nach

Leicht abwärts geht es mit den Kursen einiger Stahlwerte, nachdem Toyota in Japan erste Senkungen bei den Stahlpreisen durchsetzen konnte. Dort haben die Stahlhersteller der ersten Preiskürzung seit anderthalb Jahren bei Stahlblechen zugestimmt. Nachdem in Japan Stahlaktien bereits unter Druck gerieten, verlieren Thyssenkrupp 0,4 Prozent, Salzgitter 0,5 Prozent und Arcelormittal 0,1 Prozent.

In Frankreich verbilligen sich Carrefour um 1,7 Prozent. Der Handelskonzern verliert laut den Analysten der Deutschen Bank Marktanteile. CRH legen in London um 2,6 Prozent zu. Die Iren haben Geschäftszahlen vorgelegt, im Fokus stehen aber stärker Zu- und Verkäufe des Baukonzerns. CRH verkauft sein Amerikageschäft und übernimmt den deutschen Steinbruch Fels und baut damit die Position im Markt für Baukalk weiter aus. Analysten begrüßen, dass der Verkauf des Amerikageschäfts schnell vonstatten gegangen sei und CRH dabei das maximale herausgeholt habe.

Die Aktie des österreichischen Ölfeld-Ausrüsters Schoeller-Bleckmann reagiert mit Kursaufschlägen von 7,3 Prozent auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen. "Sie haben die Krise der Ölindustrie gut gemeistert", sagt ein Händler. Der Umsatz konnte in der ersten Jahreshälfte um über 54 Prozent gegenüber dem Krisenjahr 2016 gesteigert werden.

Fiat liegen weiter im Aufwind. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent. Fiat Chrysler Automobiles erwägt offenbar, die Oberklasse-Marken Maserati und Alfa Romeo sowie das Komponenten-Geschäft abzuspalten und zu verkaufen. Zuletzt trieben Spekulationen über Interesse aus China an der Marke Jeep bereits den Kurs.

Steinhoff-Kurs knickt ein

Kräftig unter Druck stehen die im MDAX notierten Steinhoff nach einem Bericht im Manager-Magazin. Der Kurs brach in der Spitze zeitweise über 13 Prozent ein, aktuell verliert er rund 8 Prozent. Wie das Magazin berichtet, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben.

Stada steigen unterdessen weiter um 2,4 Prozent auf 79,89 Euro. Damit entfernt sich der Kurs immer weiter vom Übernahmepreis von 66,25 Euro. Grund seien Käufe von Trittbrettfahrern, heißt es. Diese würden durch einen Bloomberg-Bericht in die Aktie gelockt. Die Nachrichtenagentur berichtet unter Berufung auf ungenannte Kreise, dass Elliott Management seine Position auch nach der Übernahme weiter aufstocken wolle.

Nach der Vorlage von Geschäftszahlen geht es für Tele Columbus um 1,2 Prozent nach unten. Das operative Ergebnis verfehlte laut den Analysten von Equinet die Erwartungen, der Kundenzuwachs sei aber gut. CTS Eventim geben nach Zahlen um 2,8 Prozent nach. Sie seien unter den Erwartungen geblieben, heißt es. Hugo Boss steigen nach einer Kaufempfehlung um 2,6 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.457,18 0,54 18,55 5,06 Stoxx-50 3.058,24 0,60 18,15 1,58 DAX 12.226,44 0,43 52,14 6,49 MDAX 24.845,39 -0,29 -73,48 11,97 TecDAX 2.274,98 0,32 7,28 25,57 SDAX 11.374,26 0,22 24,58 19,48 FTSE 7.413,88 0,42 31,23 3,79 CAC 5.132,89 0,34 17,51 5,56 Bund-Future 164,76 -0,13 1,2 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1789 -0,07% 1,1797 1,1814 +12,1% EUR/JPY 128,92 +0,13% 128,75 128,85 +4,9% EUR/CHF 1,1374 -0,19% 1,1395 1,1408 +6,2% EUR/GBP 0,9197 -0,34% 0,9229 1,0835 +7,9% USD/JPY 109,35 +0,21% 109,13 109,08 -6,5% GBP/USD 1,2817 +0,26% 1,2783 1,2799 +3,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,17 48,41 -0,5% -0,24 -15,5% Brent/ICE 52,46 52,57 -0,2% -0,11 -10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,59 1.290,70 -0,3% -4,11 +11,7% Silber (Spot) 16,95 17,09 -0,8% -0,14 +6,4% Platin (Spot) 974,75 979,00 -0,4% -4,25 +7,9% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,7% +0,02 +19,0%

