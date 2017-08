Die Schaukelbörse an der Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. Nach den Verlusten am Vortag deuten die Futures auf die Aktienindizes nun wieder auf ein Plus zum Start hin. Hauptthema ist das dreitägige Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt und das im Vorfeld viele Spekulationen und Nervosität hervorgebracht hat. Allerdings wird die für die US-Märkte wichtigste Person, Fed-Chefin Janet Yellen, erst am Freitag dort auftauchen. Auch EZB-Präsident Mario Draghi ist erst am Freitag an der Reihe. "Die Märkte hoffen auf einen Wandel der Stimmung weg von der jüngsten Risikoscheu", sagt Chefvolkswirtin Michala Marcussen von der Societe Generale. Man solle sich aber auch mit der Möglichkeit einer Enttäuschung vertraut machen, und damit, dass die wichtigsten Notenbanker erst im September Näheres zu ihrer künftigen Geldpolitik offenbaren.

Die HP-Aktie dürfte nachgeben. Der Drucker- und Computerhersteller hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz zwar kräftig erhöht und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet. Doch hohe Kosten im PC-Geschäft drückten die Margen. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 0,6 Prozent. Williams-Sonoma dürften dagegen vorrücken. Der Anbieter hochpreisiger Haushaltsartikel hatte überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.