Liebe Trader, Mit einem Verlaufshoch bei 179,70 Euro verabschiedeten sich Käufer kurzfristig vom Parkett und schickten das Wertpapier von Linde in eine Korrektur. Dabei mussten Anleger kurzfristige Abgaben zurück auf die Unterstützungszone bestehend aus dem EMA 50 (blau) auf Wochenbasis bei 157,50 Euro hinnehmen, ehe sich die Aktie wieder stabilisiert hat und wie zuletzt in der charttechnischen Besprechung vom 15. August 2017: "Linde AG - EMA 50 sorgt für Stabilität" an die kurzfristige Trendbegrenzung ... (Rafael Müller)

