Hamburg (ots) - Seit 20 Jahren sind Bully Herbig, Rick Kavanian und Christian Tramitz die Macher hinter der Comedy-Serie "Bullyparade". Vorigen Donnerstag lief der Jubiläums-Film mit Bestquoten im Kino an.



In der aktuellen GALA (Ausgabe 35/2017, ab heute im Handel) sagt Rick Kavanian (46) die Zusammenarbeit habe die Freundschaft zwischen ihm und Bully Herbig auf die Probe gestellt: "Während der ersten ,Bullyparade' gab es öfters Unstimmigkeiten (...) Bully ist zu mir gekommen und hat gesagt: ,So wie das momentan läuft, sollten wir nicht mehr miteinander arbeiten. Mir ist es lieber, wir brechen das hier ab, als dass wir unsere Freundschaft gefährden." Die beiden hätten sich dann berappelt.



