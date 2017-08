Köln (ots) -



Vor genau zehn Jahren wurde das erste Pixum Fotobuch über die Pixum Fotowelt Software bestellt. Seitdem haben Kunden in über fünf Millionen Pixum Fotobüchern ihre schönsten Fotos von einzigartigen Momenten und Erlebnissen festgehalten. Zur Feier dieses Jubiläums schenkt Pixum seinen Kunden attraktive Vorteilsaktionen, veröffentlicht hilfreiche Gestaltungstipps und startet einen großen Fotobuchwettbewerb.



Die Gestaltungsvielfalt ist beim Pixum Fotobuch heutzutage deutlich größer als zu seiner Geburtsstunde. Mittlerweile können Pixum Kunden zwischen fünf Größen, fünf Einbänden und sechs hochwertigen Papierarten wählen, um ihr persönliches Pixum Fotobuch noch individueller zu erstellen. Für die kreative Gestaltung stehen inzwischen zahlreiche Features zur Verfügung. Wie man zum Beispiel Landkarten, Videos sowie Cliparts und Rahmen einsetzt oder die Schrift auf dem Cover mit Gold-, Silber- oder Effektlack veredelt, hat Pixum auf der zugehörigen Jubiläumsseite zusammengestellt: www.pixum.de/10-jahre-pixum-fotobuch



Weiterhin können alle Kunden, die bereits erfolgreich ein persönliches Pixum Fotobuch gestaltet haben, ihr Werk beim großen "Pixum Fotobuch des Jahres 2017"-Wettbewerb einreichen. Es winken tolle Preise im Gesamtwert von rund 7.000 Euro, darunter ein Kurzurlaub für vier Personen im Phantasialand bei Brühl, eine hochwertige Canon EOS 80D Kamera oder das Kurzstativ Osmo Mobile Silver für Smartphones von DJI.



Ob heute oder vor zehn Jahren: Dass das Pixum Fotobuch immer eine gute Idee ist, beweisen nicht nur die zahlreichen Kunden, die sich anlässlich des Jubiläums zu Wort gemeldet haben. Auch die vielen Testsiege für das Pixum Fotobuch zeichnen ein durchweg positives Bild, darunter der Testsieg bei der Stiftung Warentest oder den erst kürzlich errungenen Testsieg in der COMPUTER BILD.



Weitere Informationen unter www.pixum.de/10-jahre-pixum-fotobuch



