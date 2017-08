Zürich (ots) - Lukas Sramek übernimmt per 1. September 2017 die

Leitung von m-way. Er tritt die Nachfolge von Hans-Jörg Dohrmann an,

der sich neuen Herausforderungen im Startup- und Investmentumfeld

zuwenden will. Lukas Sramek gehört zum Aufbauteam von m-way und wird

die Marktposition des Unternehmens weiter stärken.



Zusammen mit Hans-Jörg Dohrmann gehört der 43-jährige

Betriebsökonom Lukas Sramek zum Start-up-Team des

Migros-Tochterunternehmens m-way ag. Seit der Gründung im Jahr 2011

zeichnet er als CFO / COO verantwortlich für Finanzen, Logistik, IT

sowie HR und zeichnet zudem als stellvertretender Geschäftsleiter. In

dieser Zeit hat sich m-way zum führenden Anbieter im Schweizer

E-Bike-Fachhandel mit 28 Shops und einem hochstehenden Beratungs- und

Reparaturservice entwickelt. Lukas Sramek trieb dabei insbesondere

den Aufbau und die Ausweitung des Omni-Channel-Angebots massgeblich

voran. So betreibt m-way neben den Filialen einen umfassenden

Online-Shop für E-Bikes und Velozubehör.



"Diese Stabübergabe bildet eine starke Basis, um die Marktposition

von m-way als etablierten Bestandteil in der Migros-Gruppe zu

stärken", sagt Daniel Hofer, Verwaltungsratspräsident der m-way ag.

"Lukas Sramek hat die Aufgabe, m-way als Migros-Tochter mit einem

schlagkräftigen, effizienten und innovativen Team auf der Erfolgsspur

weiterzuentwickeln." Unterstützt wird er dabei von seinen

langjährigen Geschäftsleitungskollegen Gabriele Valsecchi, Commercial

Director sowie Mario Klaus, Director Marketing, PM, After Sales.



Hans-Jörg Dohrmann (41) leitet m-way seit der Gründung: "Der

Aufbau und die Gründerjahre waren eine extrem bereichernde Erfahrung.

m-way ist inzwischen aus den Kinderschuhen gewachsen und voll im

Schweizer Markt etabliert. Deshalb reizt es mich, neue

Herausforderungen im Startup- und Investorenumfeld anzupacken".



"Hans-Jörg Dohrmann hat entscheidenden Anteil daran, dass sich

m-way zum erfolgreichen Anbieter von hochwertigen E-Bikes,

E-Kickboards und Velozubehör entwickelt hat. Er war auch massgeblich

beteiligt am Aufbau des m-way-Spin-offs Sharoo, welches sich

inzwischen unter den namhaften Investoren Amag, Mobiliar, Migros

sowie Mobility erfolgreich weiterentwickelt. Ich danke ihm vielmals

für sein unermüdliches Engagement und wünsche ihm viel Erfolg und

Innovationsgeist bei den neuen Herausforderungen", sagt Daniel Hofer.



Zu m-way



m-way wurde 2011 als Tochter der Migros mit dem Ziel gegründet,

sich mit eigenen Fachgeschäften frühzeitig im Bereich der

Elektromobilität zu spezialisieren.



m-way bietet den Kundinnen und Kunden ein sorgfältig ausgewähltes

Angebot an Elektrozweirädern führender Marken (E-Bikes und

E-Kickboards), ein umfangreiches Zubehörsortiment,

Infrastrukturlösungen und einen umfassenden Service mit

professioneller Werkstatt. Dazu gehören auch Finanzierungs- und

Versicherungsdienstleistungen. Seit der Gründung hat m-way ein

schweizweites Filialnetz mit 28 eigenen Fachgeschäften in den

bedeutendsten Schweizer Städten und Gemeinden sowie eine starke

Online-Präsenz aufgebaut.



Im Geschäftskundenmarkt bietet m-way Unternehmen, Institutionen

und Organisationen ein umfassendes Angebot an Infrastrukturlösungen

für eine moderne, nachhaltige Fortbewegung. Als Tochter der Migros

treibt m-way auch das Thema "Neue Mobilität" voran. So engagierte

sich das Unternehmen massgeblich in Sharing-Projekten in

Zusammenarbeit mit namhaften Kooperationspartnern.



