EQS Group-Media / 2017-08-24 / 12:21 *Medienmitteilung* *Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds mit einer Anlagerendite von 4.17% seit Lancierung im Dezember 2016* *Zürich, 24. August 2017 - Der Immobilienfonds Helvetica Swiss Commercial (HSC) hat die Ertragslage seines Portfolios im ersten Halbjahr 2017 weiter gesteigert. Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg auf CHF 140.3 Millionen.* Die geprüften Zahlen per 30. Juni 2017 spiegeln das Ergebnis des ersten halben Geschäftsjahres seit Lancierung des Fonds wider. Das Total der Erträge lag bei CHF 7.66 Millionen, während sich die Aufwendungen auf CHF 2.23 Millionen beliefen. Der Mietertrag konnte im ersten Halbjahr 2017 aufgrund weiterer Zukäufe deutlich gesteigert werden. Basierend auf den 6 Bestandsimmobilien resultierte ein Nettoerfolg vor Liquidationssteuern von CHF 5.44 Millionen. Der Gesamterfolg der Rechnungsperiode beträgt CHF 5.16 Millionen. Die Soll-Mieterträge belaufen sich auf CHF 8.95 Millionen, was bei einer Mietfläche von rund 53'600 m2 und einem moderaten Mietpreis pro m2 von CHF 155 sowie einem Vermietungsstand von 90.5% einer Brutto-Ist-Rendite von 5.8% entspricht. Das Bestandsportfolio beträgt per Ende Juni 2017 rund CHF 140.3 Millionen. Die Fremdfinanzierungsquote beläuft sich auf 32% beziehungsweise liegt die Fremdkapitalquote bei 29%. *Angaben je Anteil* Das Nettofondsvermögen konnte im ersten Halbjahr auf CHF 128.69 Millionen gesteigert werden. Bei 1'235'300 Anteilen im Umlauf ergibt das einen Nettoinventarwert pro Anteil von CHF 104.17 und damit eine Eigenkapitalrendite von 4.17% seit Lancierung im Dezember 2016, was angesichts der Tatsache, dass der Fonds in einem anspruchsvollen Marktumfeld gestartet ist, äusserst zufriedenstellend ist. *KENNZAHLEN HELVETICA SWISS COMMERCIAL IMMOBILIENFONDS* *Geprüfter Halbjahresabschluss *30.6.2017* per* Verkehrswert der Liegenschaften CHF 140'309'841 Gesamtfondsvermögen (GAV) CHF 181'404'943 Fremdfinanzierungsquote in % der % 32.00 Verkehrswerte Inventarwert pro Anteil CHF 104.17 Anlagerendite % 4.17 Rendite des investierten Kapitals % 3.34 (ROIC) Mietzinseinnahmen CHF 6'314'907 Mietzinsausfallquote % 8.97 Fondsbetriebsaufwandquote TERREF % 1.10 GAV 1) Fondsbetriebsaufwandquote TERREF % 1.55 NAV 1) 1) Der TERREF GAV sowie der TERREF NAV gemäss SFAMA-Richtlinie basieren auf dem durchschnittlichen Gesamt- bzw. Nettofondsvermögen des Berichtszeitraumes. In der Aufbauphase eines Fonds ist dieser Durchschnitt naturgemäss tiefer, was zu einer höheren Gesamtkostenquote führt. Im Verhältnis zum Fondsvermögen per Stichtag 30. Juni 2017 liegen die Gesamtkostenquoten bei 0.85% bzw. 1.20%. *FÜR WEITERE INFORMATIONEN* Marcel Hug, CFO, Head Corporate Services Telefon + 41 43 544 70 84 E-Mail mh@helveticaproperty.com Hans R. Holdener, CEO und Managing Partner Telefon + 41 43 544 70 80 E-Mail hrh@helveticaproperty.com Der nun publizierte Halbjahresabschluss ist auf der Internetseite der Fondsleitung unter http://www.helveticaproperty.com/ abrufbar sowie auf www.swissfundata.ch Alle unsere Medienmitteilungen finden Sie auch unter http://www.helveticaproperty.com/ *Über die Helvetica Property Investors AG* Helvetica Property Investors ist eine unabhängige Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft, welche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt ist. Helvetica Property Investors deckt die gesamte Palette im Bereich Immobilienanlagen ab, darunter Anlagestrategien, Auswahl von Anlageobjekten, Strukturierung von Transaktionen, Übernahmen, Finanzierungen, Portfolioverwaltung und Verkäufe. Die Gesellschaft führt direkte und indirekte Immobilienanlagen in der Schweiz und verwaltet sie im Auftrag ihrer Kunden. Für den Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds hat sie die Fondsleitung inne und fungiert als Asset Manager. *Über Helvetica Swiss Commercial Immobilienfonds* Helvetica Swiss Commercial («HSC») ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie Immobilienfonds für qualifizierte Anleger. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die an einer steten Ausschüttung interessiert sind und zugleich Wertstabilität suchen. Das Fondsvermögen wird in Liegenschaften mit Wertsteigerungspotenzial in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz angelegt. Kern der Investments sind Immobilien, die nebst der attraktiven operativen Rendite potenziell unterbewertet sind. Die Fondsleitung verfolgt ein aktives Hands-on-Management, um zusätzlich zur bestehenden operativen Rendite verborgenes Potenzial der Objekte durch Revitalisierung, Sanierungen, Reduktion von Leerständen und Verlängerung von Mietverträgen auszuschöpfen und den Wert langfristig zu steigern. Angestrebt wird ein nach Regionen, Nutzungsarten, Objektgrössen und Mietermix breit diversifiziertes Portfolio.

