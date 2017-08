Von Grenzen will man unter deutschen Politiker sonst nicht viel wissen. Aber wenn es um Grenzwerte für Dieselabgase geht, kennt man keine Kompromisse.

Das Umweltbundesamt schlägt Alarm: Die Stickoxid-Emissionen in vielen Großstädten werden auch nach Umsetzung der Beschlüsse des "Diesel-Gipfels" zu hoch sein. Der Dieselmotor darf daher, so die politische Tendenz nicht nur bei den Grünen, keine Zukunft als Antriebstechnik haben. Sonst könnten schließlich diese Autos die Ursache dafür sein, dass dauerhaft der "Grenzwert" - 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid im Jahresmittel - in deutschen Städten verletzt werde.

Nein, das darf nicht sein. Da scheinen sich alle einig zu sein.

Der Begriff des Grenzwertes kommt eigentlich aus der Mathematik. Bei einer mathematischen Funktion ist der "Limes" der Wert, dem sich die Funktion immer weiter annähert ohne ihn aber je zu erreichen. Vielleicht ist aus dieser mathematischen Herkunft des Begriffs die an Fanatismus grenzende Entschlossenheit der deutschen Politik zu erklären: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...