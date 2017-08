Berlin (ots) - Der Wolf ist zurück in Deutschland und stellt die extensive Weidetierhaltung als besonders naturverträgliche Form der Landnutzung vor große Herausforderungen. Die Weidetierhaltung benötigt dringend zukunftsfähige Perspektiven, auch unabhängig von der Wolfsdebatte. Zusätzliche Belastungen durch die Rückkehr des Wolfes müssen vermieden oder aufgefangen werden. Eckpunkte dafür setzt ein gemeinsames Papier über das Zusammenleben von Weidetierhaltung und Wolf.



Hinter dem Papier stehen Vertreter aller Stakeholder: Bundesverband Berufsschäfer, Deutscher Grünlandverband, Deutscher Tierschutzbund, International Fund for Animal Welfare, Naturschutzbund Deutschland, Ökologischer Jagdverband, WWF Deutschland. Welche Anforderungen muss ein nachhaltiges Wolfsmanagement erfüllen? Wie können Herden wirksam vor Wolfsangriffen geschützt werden und wie sollten mögliche Schäden ausgeglichen werden?



Diese und andere Fragen beantwortet das Verbände-Papier, das wir Ihnen bei einem Pressefrühstück vorstellen möchten.



Termin: Donnerstag, 31. August 2017, 10:00 Uhr



Ort: NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlin



mit: Olaf Tschimpke, Präsident - Naturschutzbund Deutschland (NABU) Günther Czerkus, Vorsitzender - Bundesverband Berufsschäfer (BVBS) Dr. Hans Hochberg, Vorsitzender - Deutscher Grünlandverband (DGV) Robert Kless, Leiter IFAW Deutschland - International Fund for Animal Welfare Dr. Diana Pretzell, Leiterin Naturschutz Deutschland - WWF Deutschland (WWF) Mathias Graf v.Schwerin, 2. Vorsitzender - Ökologischer Jagdverband (ÖJV) Renate Seidel, Vizepräsidentin - Deutscher Tierschutzbund (DTSchB)



Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um Anmeldung bis zum 29. August unter presse@NABU.de.



Außerdem möchten wir Ihnen Gelegenheit geben, sich über gelebten Herdenschutz vor Ort zu informieren. Wir laden Medienvertreter ab 17.00 Uhr zu einer gemeinsamem "Weidenacht" mit Aktiven der Verbände in Brandenburg. Dort können Sie unmittelbaren Eindruck in die Arbeit von Schäfern mit Herdenschutzhunden erhalten. Der Termin bietet zudem die Chance für gute TV-Aufnahmen oder Pressefotos von über 400 Schafen, ihrem Schäfer und seinen Hunden in Aktion. Interessenten wenden sich bitte bis zum 29. August an presse@NABU.de.



