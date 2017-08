Liebe Trader,

Das Wertpapier der LPKF Laser & Electronics AG tendiert zwar übergeordnet seit Mitte 2016 in einem Aufwärtstrendkanal, allerdings hat sich seit dem Verlaufshoch von 10,87 Euro eine eindeutige Abwärtsbewegung eingestellt, die bislang auf das untergeordnete Unterstützungsniveau von 7,88 Euro abwärts reichte. Die fortgesetzte Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer in der zweiten Wochenhälfte impliziert jedoch weitere Abgaben in dem Papier und kann kurzfristig für eine Short-Strategie herangezogen werden. Es bleibt noch festzuhalten, dass die Aktie von LPKF Laser & Electronics eine hohe Schwankungsbreite aufweist und sich hierdurch nur erfahrene Investoren heran trauen sollten.

Short-Chance:

Ausgehend von einer weiteren Verkaufswelle in dem Wertpapier von LPKF Laser & Electronics können Marktteilnehmer über einen direkten Short-Ansatz jedoch noch kleineren Handelspositionen auf einen Rückgang der Kursnotierungen auf rund 7,00 Euro setzen und über entsprechend gehebelte Short-Instrumente eine beachtliche Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich allerdings noch knapp oberhalb der Marke von 8,20 Euro aufhalten, damit die an den Tag gelegte Volatilität nicht gleich wieder den Stop auslöst. Sollte das Wertpapier wiedererwarten zur Oberseite abdrehen, kann erst oberhalb des Niveaus von mindestens 8,25 Euro eine kurzfristige Erholung zurück an den gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis bei aktuell 8,76 Euro vollzogen werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 7,80 Euro

Kursziel: 7,67 / 7,00 Euro

Stopp: > 8,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,40 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



LPKF Laser & Electronics AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7,80 Euro; 12:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

