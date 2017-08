FMW-Redaktion

Mit Ausnahme der Rally vor zwei Tagen hatten die Bullen zuletzt wenig zu lachen: der Dax handelt seit Erreichen des Allzeithochs in einem nach wie vor intakten Abwärtstrend. Allerdings hat sich die Dynamik dieses Abwärtstrend, übergeordnet gesehen, stark abgeschwächt, der Dax ist nun in einer Art Patt-Situation zwischen der Hoffnung, diesen Abwärtstrend endlich nach oben zu durchbrechen, und der Gefahr, dass es weiter Richtung Süden geht, wenn der Ausbruch eben doch nicht gelingt.

Die Dax-Investoren wissen mit dieser Lage nicht wirklich viel anzufangen: die Profis, das zeigt die jüngste Umfrage der Deutschen Börse, werden etwas skeptischer, die Privatanleger dagegen etwas optimistischer, denneoch liegen bei beiden Lagern die Bullen nach wie vor in Führung. So komen die Bullen bei den Profis auf 40% (-4% zur Vorwoche), bei den Privatanlegern auf 42%, ein Plus von 4% zur Vorwoche. Die Bären kommen jeweils auf 33%, wobei bei den Profis sich dabei keine Änderung zur Vorwoche ergeben hat, während bei den Privaten das Lager der Bären im Vergleich zur Vorwoche um 5% schrumpfte. Neutral sind bei den Profis 27% (+4%) - sprich die Optimisten sind nicht ins Bärenlager, sondern an die Seitenlinie gewechselt. Bei den Privaten kommen die Neutralen auf 25% (+1%).

In diesen Zahlen kommen also ziemlich ...

