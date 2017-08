Kiefel legt bei Auftragseingang und Umsatz zu

Nachdem sich 2016 der Auftragseingang sehr positiv entwickelte, legt der damit verbundene Umsatz 2017 - einschließlich der Erlöse der Tochtergesellschaften, Bosch Sprang in den Niederlanden, Mould & Matic Solutions in Österreich und SWA in Tschechien - um 50 Prozent auf ca. 200 Mio. EUR zu. Der Auftragseingang stieg im ersten Halbjahr 2017 in gleicher Weise an.

Damit stabilisiert sich die gute Geschäftsentwicklung und schon jetzt ist erkennbar: 2017 wird ein neues Rekordjahr für Kiefel. Auftragseingang und Umsatz sind in allen Kiefel-Geschäftsbereichen gestiegen.

Obgleich die Branche Verpackung nach wie vor am meisten zum Gesamtergebnis beiträgt, verzeichnen auch die Maschinen und Anlagen für die Automobilindustrie und den Medizinsektor Rekordergebnisse. "Der Auftragseingang des vergangenen Jahres und der somit stark steigende Umsatz in diesem Jahr haben unsere Erwartungen klar übertroffen. Auch im laufenden Geschäftsjahr gehen wir von einer weiteren ...

