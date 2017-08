Hamburg (ots) - Das im Frühjahr 2016 gegründete Hamburger Unternehmen Cooper Advertising wird auf der diesjährigen Branchenmesse dmexco vom 13. bis 14. September in Köln sein weit gefächertes Leistungsspektrum aus den Bereichen Dialogmarketing und Kommunikationsmarketing zeigen.



Cooper Advertising ist Spezialist für die Leistungsbereiche E-Mail-Marketing, Performance-Marketing, Direct Mailing, Listbroking und Affiliate Marketing. Obwohl sich das Team um den Firmengründer Oliver Wydwaldt generell als passender Partner für alle Bereiche des digitalen Marketings sieht, kanalisieren sich die Aktivitäten speziell in Richtung der Leadgenerierung, die aktuell als das Flaggschiff der angebotenen Leistungsdisziplinen angesehen werden kann.



"Die Leadgenerierung ist ein hochwirksames, aber kein einfaches Geschäftsfeld. Heutzutage arbeiten wir dort gegen ein generelles Problem an", erklärt Geschäftsführer Oliver Wydwaldt. "Viele Unternehmen haben Leadgenerierung einfach nicht als das effektive Tool kennengelernt, das es tatsächlich ist. Durch mangelhafte Beratung, falsche Partner mit eher kurzfristigen Geschäftsansätzen, ungenügende Qualität oder mangelnde Flexibilität bei der Kampagnendurchführung hat sich häufig der Eindruck gefestigt, dass Leadgenerierung nur ein Nischenwerkzeug als Kampagnenbegleitung sein kann. Das hören wir praktisch jeden Tag von unseren B2B- und auch von den zahlreichen B2C-Kunden. Glücklicherweise arbeiten wir extrem individuell und zielgerichtet - dadurch können wir und kann unsere Leistung auf diesem Gebiet sehr schnell überzeugen."



Die Stärken der Leadgenerierung lassen sich laut Wydwaldt somit auch sehr leicht definieren. In Form einer abgestimmten Kampagne stehen mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Co-Registrierung oder dem Co-Sponsoring Filterungs- und Feinjustierungsmöglichkeiten zur Verfügung, die dem Kunden sehr detailliert auswertbare Datensätze zur Nutzung erschließen.



Auf Basis jahrelanger Erfahrung am Markt entwickelte Oliver Wydwaldt die Cooper Advertising GmbH in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Ansprechpartner der Branche. Eine kürzlich abgeschlossene Expansion mit Gründung von Zweigstellen in Spanien und Frankreich ermöglicht Kunden und Partnern dabei auch den Zugriff auf europäische Märkte.



Mehr Informationen erhalten Sie im direkten Gespräch mit dem Team der Cooper Advertising auf der dmexco - besuchen Sie das innovative Unternehmen in Halle 7, Stand B019. Eine Reservierung der begehrten Gesprächstermine ist empfehlenswert und über die Website unter folgendem Link möglich: www.cooper-advertising.com/dmexco2017



