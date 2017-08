Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagmittag kaum verändert. Nach einem knapp positiven Start hat der SMI zwischenzeitlich auch schon in die Minuszone gewechselt. Wie bereits am Mittwoch mäandriert der Leitindex damit richtungslos um den Schlussstand des Vortages. Von Unternehmens- und auch Konjunkturseite fehlten massgebende Impulse momentan weitgehend, hiess es dazu in Marktkreisen. Im Vorfeld neuer Konjunkturdaten aus den USA und dem Notenbanktreffen in Jackson Hole werde deshalb vor allem abgewartet.

Denn am Nachmittag stehen neue Daten zum Arbeits- und zum Häusermarkt in den USA zur Publikation an. Der Fokus ist aber klar auf das erwähnte jährliche Treffen der Notenbanker gerichtet, welches am Berichtstag beginnt und bis am Sonntag dauert. Dabei erhoffen sich die Marktakteure von den Chefs der EZB und der US-Notenbank, also von Mario Draghi und Janet Yellen, zumindest Hinweise auf die weitere Geldpolitik. Auch wenn aus Kreisen der EZB bereits kolportiert wurde, dass die Bühne in den Rocky Mountains nicht dazu genutzt werde, die Finanzmärkte auf den Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik vorzubereiten, hält sich doch der Glaube an gewisse Andeutungen.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnet um 11.45 Uhr ein Minus von 0,02% und steht bei 8'956,99 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, notiert unverändert bei 1'429,18 ...

