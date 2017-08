DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.28 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.443,20 +0,07% +9,25% Euro-Stoxx-50 3.454,72 +0,47% +4,99% Stoxx-50 3.056,68 +0,55% +1,53% DAX 12.218,10 +0,36% +6,42% FTSE 7.412,58 +0,41% +3,78% CAC 5.128,68 +0,26% +5,48% Nikkei-225 19.353,77 -0,42% +1,25% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,76 -13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,16 48,41 -0,5% -0,25 -15,6% Brent/ICE 52,38 52,57 -0,4% -0,19 -10,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,26 1.290,70 -0,3% -3,44 +11,8% Silber (Spot) 16,96 17,09 -0,8% -0,13 +6,5% Platin (Spot) 975,75 979,00 -0,3% -3,25 +8,0% Kupfer-Future 3,00 2,98 +0,7% +0,02 +19,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Schaukelbörse an der Wall Street setzt sich am Donnerstag fort. Nach den Verlusten am Vortag deuten die Futures auf die Aktienindizes nun wieder auf ein Plus zum Start hin. Hauptthema ist das dreitägige Notenbankertreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt und das im Vorfeld viele Spekulationen und Nervosität hervorgebracht hat. Allerdings wird die für die US-Märkte wichtigste Person, Fed-Chefin Janet Yellen, erst am Freitag dort auftauchen. Auch EZB-Präsident Mario Draghi ist erst am Freitag an der Reihe. "Die Märkte hoffen auf einen Wandel der Stimmung weg von der jüngsten Risikoscheu", sagt Chefvolkswirtin Michala Marcussen von der Societe Generale. Man solle sich aber auch mit der Möglichkeit einer Enttäuschung vertraut machen, und damit, dass die wichtigsten Notenbanker erst im September Näheres zu ihrer künftigen Geldpolitik offenbaren.

Die HP-Aktie dürfte nachgeben. Der Drucker- und Computerhersteller hat im dritten Geschäftsquartal den Umsatz zwar kräftig erhöht und der Gewinn sank nicht so stark wie befürchtet. Doch hohe Kosten im PC-Geschäft drückten die Margen. Die Aktie verliert im vorbörslichen Handel 0,6 Prozent. Williams-Sonoma dürften dagegen vorrücken. Der Anbieter hochpreisiger Haushaltsartikel hatte überraschend gute Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 235.000 zuvor: 232.000 - BE 15:00 Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: -1,4 Punkte zuvor: -1,5 Punkte - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,8% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen setzt sich eine verhalten freundliche Stimmung durch. "Jetzt sind alle Augen auf Jackson Hole gerichtet", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Am Markt herrscht dabei die Meinung vor, dass weder von der Europäischen Zentralbank (EZB) noch von der US-Notenbank auf der Zentralbankkonferenz falkenhafte Töne in Richtung straffere Geldpolitik zu erwarten sind: "Bei einer Ankündigung des Ausstiegs aus den EZB-Anleihenkäufen wäre der Euro bei 1,25 Dollar, und das will noch niemand", sagt ein Händler. Profiteure sind die zinsreagiblen Versorger und die Rohstoffaktien, die den Aufschwung am Aktienmarkt mit Gewinnen ihrer Branchenindizes von je 0,8 Prozent anführen. Im DAX gewinnen RWE 1,2 Prozent und liegen damit an der Spitze der Gewinner. Leicht abwärts geht es mit den Kursen einiger Stahlwerte, nachdem Toyota in Japan erste Senkungen bei den Stahlpreisen durchsetzen konnte. Nachdem in Japan Stahlaktien bereits unter Druck gerieten, verlieren Thyssenkrupp 0,4 Prozent, Salzgitter 0,5 Prozent und Arcelormittal 0,1 Prozent. In Frankreich verbilligen sich Carrefour um 1,7 Prozent. Der Handelskonzern verliert laut den Analysten der Deutschen Bank Marktanteile. CRH legen in London um 2,6 Prozent zu. CRH verkauft sein Amerikageschäft und übernimmt den deutschen Steinbruch Fels und baut damit die Position im Markt für Baukalk weiter aus. Die Aktie des österreichischen Ölfeld-Ausrüsters Schoeller-Bleckmann reagiert mit Kursaufschlägen von 7,3 Prozent auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen. Fiat liegen weiter im Aufwind. Der Kurs steigt um 4,5 Prozent. Fiat Chrysler Automobiles erwägt offenbar, die Oberklasse-Marken Maserati und Alfa Romeo sowie das Komponenten-Geschäft abzuspalten und zu verkaufen. Kräftig unter Druck stehen die im MDAX notierten Steinhoff nach einem Bericht im Manager-Magazin. Der Kurs brach in der Spitze zeitweise über 13 Prozent ein, aktuell verliert er rund 8 Prozent. Wie das Magazin berichtet, soll es Ermittlungen wegen Bilanzfälschung gegen den zweitgrößten Möbelhersteller in Europa nach Ikea geben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Mi, 17:18 % YTD EUR/USD 1,1791 -0,05% 1,1797 1,1814 +12,1% EUR/JPY 128,87 +0,10% 128,75 128,85 +4,8% EUR/CHF 1,1369 -0,23% 1,1395 1,1408 +6,2% EUR/GBP 0,9193 -0,39% 0,9229 1,0835 +7,9% USD/JPY 109,28 +0,14% 109,13 109,08 -6,5% GBP/USD 1,2825 +0,33% 1,2783 1,2799 +4,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Auch am Donnerstag war in Ostasien keine einheitliche Tendenz festzustellen. Negative Vorgaben aus den USA und ein schwächerer Dollar dämpften die Kauflaune. Die Anleger hielten sich aber auch in Erwartung des Notenbankertreffens in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming zurück. Sie erhofften einen Stimmungsumschwung, der die aktuell dominierende Risikoscheu verdränge, sagte Michala Marcussen, Chefvolkswirtin bei der Societe Generale. In den USA hatten neue Zweifel an der Amtsführung von US-Präsident Donald Trump die Aktienkurse und den Dollar gedrückt. Überdurchschnittlich hohe Verluste verzeichneten die Aktien der japanischen Stahlhersteller. Ursächlich waren Erwartungen, dass Toyota für seine Zulieferer niedrigere Stahlpreise aushandeln wird. Nippon Steel & Sumitomo Metals verloren 2,5 Prozent und JFE Holdings 4,4 Prozent. In Schanghai gaben die Kurse um durchschnittlich 0,5 Prozent nach. Verkauft wurden Aktien von Börsenneulingen, die in den ersten Tagen nach ihren IPOs gestiegen waren. Dagegen legte der Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel um 0,6 Prozent zu. Hier stützten Gerüchte, dass der Sozialversicherungsfonds Aktien einiger chinesischer Unternehmen kaufe, die in Hongkong gelistet sind. Händler sprachen überdies von Nachholbedarf, nachdem der Handel in Hongkong am Mittwoch wegen des Taifuns Hato ausgesetzt worden war. Der Taifun dürfte allerdings die Umsätze der Kasinos im Spielerparadies Macau beeinträchtigt haben, die wegen Überschwemmungen und Stromausfällen den Betrieb vorübergehend einstellen mussten. Daher gaben die in Hongkong notierten Aktien von Kasinobetreibern nach. SJM Holdings verloren 1,5 Prozent, Sands China 1,1 Prozent und Galaxy Entertainment 0,7 Prozent.

Mit einem Plus von 0,8 Prozent entzog sich die Börse in Taiwan der eher gedämpften Stimmung in der Region. Die Aktie des Apple-Zulieferers Largan verbesserte sich um 5,6 Prozent auf ein Rekordhoch. Der rohstofflastige australische Aktienmarkt wurde von Aktien des Bergbausektors angeführt, nachdem sich die Eisenerzpreise erholt hatten. Rio Tinto gewannen 2,9 Prozent und BHP Billiton 2 Prozent. Fortescue Metals rückten um 1,1 Prozent vor.

CREDIT

In ruhigen Bahnen verläuft das Geschäft an den europäischen Kreditmärkten am Donnerstagmorgen. Die Anleger warten auf erste greifbare Erkenntnisse vom Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole, das im späteren Tagesverlauf beginnt. Richtig spannend dürfte es aber erst am Freitag werden, wenn US-Notenbankchefin Janet Yellen und EZB-Präsident Mario Draghi ihre Reden halten. Yellen wird sich zum Thema Finanzmarktstabilität äußern. Von Draghi wird derweil nicht erwartet, dass er sich zur aktuellen Geldpolitik äußert. Im Cashbereich hat sich derweil die Ausweitungstendenz zuletzt fortgesetzt. Nach Einschätzung der Commerzbank nehmen die Anleger im Vorfeld lebhafter Emissionstätigkeit in der kommenden Woche Gewinne mit und warten auf günstigere Einstiegsniveaus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Banken fordern von neuer Regierung bessere Bedingungen

Die privaten Banken in Deutschland haben eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kreditwirtschaft für die Zeit nach der Bundestagswahl gefordert. "Auch die nächste Bundesregierung muss weiter an den Rahmenbedingungen für die Finanzwirtschaft arbeiten, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken, Michael Kemmer.

Fresenius refinanziert 3,8 Milliarden Euro

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Finanzierungsstruktur weiter verbessert. Das Unternehmen hat eine Kreditvereinbarung aus dem Jahr 2013 refinanziert. Zudem wurden besicherte Fazilitäten durch unbesicherte ersetzt, wodurch die Fresenius SE & Co. KGaA nun alleinige Garantiegeberin ist. Die Kreditvereinbarung habe ein Gesamtvolumen von rund 3,8 Milliarden Euro und bestehe aus revolvierenden Kreditlinien und Darlehen mit Laufzeiten bis 2021 und 2022, wie der Konzern mitteilte.

Munich Re investiert in US-Windparks

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

Die Munich Re investiert über ihren Vermögensverwalter Meag in US-Windparks. An zwei Windparks in den USA mit einer Gesamtleistung von 460 Megawatt seien Anteile erworben worden, teilte Munich Re mit. Die beiden Windparks liegen im Norden von Texas in einer der windreichsten Regionen der USA.

Alternative zu Deal von Thyssen und Tata im Spiel - Zeitung

Eigentlich will Thyssenkrupp seine Stahlsparte mit Tata Steel fusionieren. Einem Zeitungsbericht zufolge wird jedoch im Hintergrund an einer Alternative gearbeitet. Auf Wunsch von einigen Politikern und Gewerkschaftern soll der Stahlhersteller Georgsmarienhütte des Unternehmens Jürgen Großmann eine Allianz mit Thyssenkrupp bilden, berichtet das Handelsblatt. Bei Thyssen war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Capital Stage erhöht Jahresprognose nach starkem Wachstum

Der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hebt nach einem Umsatz- und Gewinnsprung die Jahresprognose an. Auf Basis vorläufiger operativer Ergebnisse erhöhte der SDAX-Konzern im ersten Halbjahr 2017 den Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um mehr als 75 Prozent auf 113,8 Millionen Euro. Das EBITDA kletterte von 50,8 auf 88 Millionen Euro.

CTS Eventim bestätigt nach gutem Halbjahr die Prognose

Der Ticketvermarkter und Live-Entertainment-Anbieter CTS Eventim hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn weiter gesteigert. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem vom Trend zum Online-Ticketing. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das im MDAX notierte Unternehmen.

Deka-Bank profitiert von hohem Neugeschäftsvolumen

Die Deka-Bank hat im ersten Halbjahr vom Trend zum Wertpapiersparen profitiert. Das Wertpapierhaus der Sparkassen steigerte Erträge und Ergebnis. In den ersten sechs Monaten 2017 stieg der Nettoabsatz um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf eine Nettovertriebsleistung von 12,6 Milliarden Euro. Davon steuerten die Sparkassenkunden 5,7 Milliarden Euro bei, von institutionellen Kunden kamen 6,9 Milliarden Euro.

Helaba leidet weiter unter niedrigen Zinsen - Risikovorsorge sinkt

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) hat im ersten Halbjahr weiter und dem Umfeld anhaltend niedriger Zinsen gelitten und weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr rechnet die Bank unverändert mit einem spürbaren Ergebnisrückgang. Angesichts der Herausforderungen für die Branche sei die Helaba mit dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2017 zufrieden, sagte Vorstandschef Herbert Hans Grüntker laut der Mitteilung.

Ermittlungen gegen Steinhoff-CEO wegen Bilanzfälschung - Magazin

Der Chef des Möbelhändlers Steinhoff wird laut einem Magazinbericht der Bilanzfälschung verdächtigt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt gegen Vorstandschef Markus Jooste, wie das Manager Magazin in seiner September-Ausgabe berichtet. Zudem würden ein weiterer hochrangiger Konzernmanager sowie zwei weitere Männer aus dem Umfeld des MDAX-Konzerns, dem zweitgrößten europäischen Möbelhersteller hinter Ikea, beschuldigt. Die Steinhoff-Aktie brach nach dem Bericht um über 13 Prozent ein.

Tele Columbus betätigt Ziele nach solidem zweiten Quartal

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im zweiten Quartal weitere Kunden hinzugewonnen. Sowohl Umsatz als auch operativer Gewinn legten zu. Die Ziele für das laufende Jahr bekräfigte das SDAX-Unternehmen. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 3,7 Prozent auf 124 Millionen Euro.

US-Wettbewerbsbehörde billigt Amazon-Übernahme von Bioanbieter

Die geplante Übernahme von Whole Foods Market (WFM) durch Amazon hat eine entscheidende Hürde genommen: Die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC (Federal Trade Commission) hat das (inklusive Schulden) 13,7 Milliarden US-Dollar schwere Geschäft jetzt genehmigt. Damit vermeidet der Versandhandelsgigant eine aufwendigere kartellrechtliche Prüfung des geplanten Megageschäfts.

EASA warnt vor Explosionsgefahr bei A350-900

Die europäische Luftfahrtsicherheitsbehörde EASA hat eine Warnung der höchsten Dringlichkeitsstufe für den Airbus A350-900 herausgegeben. Bei dem Ende 2014 in Dienst gestellten Flugzeugmodell besteht bei einer Verkettung von Fehlern ein Risiko, dass sich das Kraftstoff-Luftgemisch im Treibstofftank entzündet. Das bestätigte ein Airbus-Sprecher gegenüber Dow Jones Newswires. Die Zeitung Die Welt hatte zuerst über die Warnung berichtet.

Baustoffkonzern CRH kauft deutschen Kalkanbieter Fels

Der irische Baustoffkonzern CRH verstärkt sich mit einem Zukauf in Deutschland. Er übernimmt die Fels-Werke, einen Anbieter von Kalkprodukten, für rund 600 Millionen Euro, wie CRH mitteilte. Fels gehört seit 2001 zu Xella International.

FDA prüft Zulassung von Roche-Blutermedikament beschleunigt

Der Pharmakonzern Roche ist mit der Zulassung seiner experimentellen Arznei Emicizumab vorangekommen. Auf der Grundlage positiver Ergebnisse einer Phase-3-Studie will die US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung in einem beschleunigten Verfahren prüfen, teilten die Schweizer mit. Das Medikament ist zur Behandlung der Bluterkrankheit (Hämophilie) entwickelt worden.

Ford findet neuen Chef für kriselndes China-Geschäft

Der US-Automobilhersteller Ford findet einen neuen Leiter für sein kriselndes China-Geschäft. Jason Luo, früherer Chef bei dem Fahrzeugzulieferer Key Safety Systems, werde die China-Aktivitäten künftig verantworten, teilte Ford mit. Ford versucht derzeit die Wende auf dem wichtigen chinesischen Fahrzeugmarkt. Jüngst ging der Autoabsatz von Ford in China zurück.

Dixons Carphone warnt vor niedrigerem Gewinn - Aktie bricht ein

Der britische Elektro-Einzelhändler Dixons Carphone rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 mit einem "deutlich" niedrigeren Vorsteuergewinn als im Vorjahr. Der Konzern begründete die Gewinnwarnung mit den herausfordernden Rahmenbedingungen im britischen Handymarkt. Zudem seien Erträge aus der jüngsten Änderung des Geschäftsmodells geringer als erwartet ausgefallen.

Bei Schoeller-Bleckmann läuft es dank Nordamerika besser

Die österreichische Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO) profitiert von den deutlichen Erholungstendenzen im Bereich der Servicedienstleistungen für die Ölindustrie. Dank der starken Positionierung auf dem nordamerikanischen Markt seien Umsatz und Auftragseingang im ersten Halbjahr 2017 deutlich gestiegen, teilte der Ölfeldausrüster mit. Zudem lag im zweiten Quartal das EBIT erstmals seit zwei Krisenjahren wieder im positiven Bereich. Der Aktienkurs gewinnt an der Börse in Wien über 7 Prozent.

Toyota drückt Stahlpreise für Zulieferer - Zeitung

Der Autokonzern Toyota wird seinen Zulieferern in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres voraussichtlich niedrigere Stahlpreise ermöglichen. Der Preis soll im Zeitraum von Oktober bis März um rund 5.000 Yen (39 Euro) pro Tonne fallen, berichtet die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei. Es wäre der erste Preisrückgang dieser Art seit eineinhalb Jahren.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 24, 2017 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.