Die Heizölpreise haben sich am Mittwoch deutlich um durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter erhöht. Die US-Lagerbestandsdaten vom Mittwochnachmittag lieferten den Anlass für steigende Ölpreise. Weniger Rohöl, unveränderte Destillatsbestände (Heizöl, Diesel) und auch weniger Benzin. So lautet das Fazit der wöchentlichen DOE-Erhebung zur Entwicklung der Mineralöllagerbestände in den USA. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...