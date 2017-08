Zürich (ots) - Ob zum Geburtstag, als Genesungswunsch oder

floraler Liebesgruss: Mit nur ein paar Mausklicks auf den Seiten der

Blumenversender lässt sich nahestehenden Menschen auch aus der Ferne

eine Freude bereiten. Welcher Versender die beste Mischung aus

Preisen, Qualität und Service bietet, hat das unabhängige Schweizer

Institut für Qualitätstests (SIQT) jetzt genauer untersucht.



Mit lesfleurs.ch, fleurop.ch, flower24.ch, geschenkidee.ch,

myflower.ch und swissflowers.ch standen insgesamt sechs Anbieter im

Fokus. Einige versenden mittels Paketdienst, andere kooperieren mit

Floristen vor Ort und lassen über diese ausliefern.



Preislich lagen die Blumenversender zum Teil weit auseinander. Bei

geschenkidee.ch waren gebundene Sträusse bereits ab CHF 34,95 zu

haben, bei myflower hingegen kostete der günstigste Strauss schon CHF

55. Noch größere Schwankungen zeigten sich bei den Versandkosten. Für

den Standardversand lagen diese zwischen CHF 5 bei flower24.ch und

CHF 19,80 bei fleurop.ch.



Auch bei der der Produktvielfalt waren die Unterschiede zwischen

den Blumenversendern erheblich. Lediglich elf Sträusse hatte

beispielsweise geschenkidee.ch im Angebot, bei fleurop.ch hingegen

standen nicht weniger 102 verschiedene Sträusse zur Auswahl.



Jeder dritte Strauss nach fünf Tagen unansehnlich



Kein einheitliches Bild ergab die Analyse der Liefermöglichkeiten:

Während lesfleurs.ch und fleurop.ch mit einer Lieferung am selben Tag

aufwarten (Ausnahme: Sonn- und Feiertage) und auch europa- bzw.

weltweite Zustellungen umsetzen konnten, beschränkte sich die

Zustellung der anderen Blumenversender meist auf den nächsten Werktag

von Dienstag bis Freitag.



Die Testbestellungen verliefen bis auf eine Ausnahme im Rahmen der

zugesagten Zeitfenster. Zwar blieben die Verpackungen beim

Postversand nicht immer gänzlich intakt, jedoch nahmen die Blumen

selbst keinen Schaden. Für Überraschungen sorgte des Öfteren die

Optik der gelieferten Sträusse: In immerhin sieben der 30 Testfälle

wich das Aussehen der Blumensträusse von den Produktfotos auf den

Portalen der Blumenversender ab.



Die Qualität der Blumen liess nicht selten zu wünschen übrig. In

manchen Fällen waren die Blütenblätter bereits am ersten Tag der

Lieferung welk oder verfärbt. Bereits nach fünf Tagen konnte etwa ein

Drittel der Sträusse beim besten Willen nicht mehr als "frisch"

bezeichnet werden - und nach sieben Tagen schliesslich bot nur noch

etwa die Hälfte der Blumensträusse ein ansehnliches Bild.



Mehr Produktdetails auf den Websites wünschenswert



Die Internet-Auftritte der Blumenversender bewegten sich auf

unterschiedlichen Niveaus. Während beispielsweise bei flower24 sowohl

Such-, Filter- und Sortieroptionen als auch der Bestellprozess sowie

die Produktbeschreibungen als äusserst nutzerfreundlich bewertet

wurden, konnten andere Anbieter in puncto Übersichtlichkeit und

Seitennavigation nicht unbedingt überzeugen. Speziell bei den

Produktdetailseiten vermissten die Tester häufig Informationen,

welche Blumen genau im jeweiligen Strauss enthalten sind - und auch

die Bebilderung der Blumensträusse war nicht selten etwas spärlich.



Die abschliessenden Kundendienst-Checks verliefen weitgehend

unauffällig. Die telefonische Erreichbarkeit war akzeptabel, ebenso

wie die Reaktionszeiten des Email-Supports. Die Antworten selbst

zeugten zwar durchaus von Sachkompetenz, fielen jedoch meist recht

knapp aus und liessen es in einigen Fällen an Eindeutigkeit missen.



Testsieger: flower24.ch - vor fleurop.ch und geschenkidee.ch



Der Anbieter flower24.ch erfüllte die gesetzten Kriterien

insgesamt am besten und wurde Testsieger, gefolgt von fleurop.ch und

geschenkidee.ch. Flower24.ch punktete dabei v.a. mit den besten

Preisen, dem höchsten Bestellkomfort und der besten Blumenqualität.

Fleurop.ch als Zweitplatzierter bot die größte Produktvielfalt sowie

den besten Lieferservice. Geschenkidee.ch auf Rang drei punktete mit

guten Preisen und sehr guter Blumenqualität.



