Seit Ende Juli befindet sich die Aktie des Socialmediabetreibers Facebook in einer klaren Konsolidierungsbewegung, die den Anschein einer bullischen Komprimierung macht. Denn gewöhnlich werden solche Formationen zur Oberseite aufgelöst und bietet daher hervorragendes Aufwärtspotential.

Übergeordnet kann die Aktie eine extrem positive Performance aufweisen, nach einer zwischengeschalteten Pause gegen Ende 2016 nahmen sich Käufer Anfang dieses Jahres dem Wertpapier wieder an und etablierten einen bis heute ungebrochenen Aufwärtstrend bis auf ein Verlaufshoch von 175,49 US-Dollar. Doch Ende Juli kam es saisonal bedingt zu einem kurzfristigen Zwischenstopp in einem abwärts gerichtete Keil, der stellvertretend in der Charttechnik für ein Fortsetzungsmuster steht und daher ein Ausbruch zur Oberseite weiteres Kurspotential freisetzen sollte. Dank fortwährend positiver Quartalszahlen dürfte ein solches Szenario ...

