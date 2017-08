Liebe Leser,

noch lässt die Bestätigung des Turnarounds in der Novo Nordisk Aktie auf sich warten. Die letzten Quartalszahlen deuteten bereits einiges Positives an, weshalb die Prognosen erstmals, nachdem sie im vergangenen Jahr einkassiert worden sind, angehoben wurden. Doch das ändert leider nichts an der Tatsache, dass der Markt für Insulin derzeit stark umkämpft ist und die Produkte von Novo Nordisk, zumindest derzeit noch, kaum mit den innovativen Entwicklungen der Konkurrenz mithalten ... (David Iusow-Klassen)

