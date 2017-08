Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta030/24.08.2017/13:00) - Die MediNavi AG schloss das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresfehlbetrag von TEURO 73 (Vorjahr: TEURO 69) ab.



Der vollständige Jahresabschluss 2016 der MediNavi AG ist auf medinavi.de einsehbar.



Die MediKompass GmbH, eine 98,5%ige Beteiligung der MediNavi AG, bleibt knapp unter den in der Adhoc-Meldung vom 25.04.2017 prognostizierten Zahlen und schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 118 (VJ: TEUR +17 gemäß JA) ab.



Der vollständige Jahresabschluss 2016 der MediKompass GmbH ist auf medinavi.de einsehbar.



Von Januar bis Juni 2017 wurden innerhalb der MediKompass GmbH gemäß BWA Umsätze in Höhe TEURO 172 (VJ: TEURO 278) generiert. Das vorläufige Betriebsergebnis (gemäß BWA) beträgt TEURO 23 (VJ: TEURO 141). Aufs Jahr gesehen erscheint daher das Erreichen der in der Adhoc-Meldung vom 25.04.2017 prognostizierten Zahlen für 2017 nur mehr im unteren Bereich realistisch (Umsatz: ca. TEUR 350; Ergebnis vor Steuern: ca. TEUR +60).



Aussender: MediNavi AG



ISIN(s): DE000A0Z23L6 (Aktie)



