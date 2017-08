Daimler-Chef Dieter Zetsche plant nach einem Medienbericht den Umbau des Konzerns in eine Holding mit drei Teilgesellschaften spätestens bis 2019. Zetsche und Finanzchef Bodo Uebber hätten eine entsprechende Grundsatzentscheidung getroffen, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag vorab. Daimler-Aktien haben am Donnerstag von dem Bericht...

Den vollständigen Artikel lesen ...