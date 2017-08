Hamburg (ots) - "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (36) flattern eine Woche vor der Eröffnung ihrer eigenen Tanzschule in Frankfurt die Nerven. Zu GALA (Ausgabe 35/2017, ab heute im Handel) sagt sie diese Woche: "Ich schaffe es nicht abzuschalten. Nicht mal im Urlaub." Mabuse, die im Sommer den Tänzer Evgenij Voznyuk geheiratet hat, sagt weiter: "Ich bin ja sowieso sehr dramatisch. Daher bin ich froh, dass Evgenij da ist und mich beruhigt."



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de