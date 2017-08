Köln (ots) - Boris Bolz (45) wird zum 1. September Chief Digital Officer bei SUPER RTL und Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser neu geschaffenen Funktion berichtet Boris Bolz direkt an Geschäftsführer Claude Schmit und verantwortet den Ausbau des Digitalgeschäfts.



Claude Schmit: "Mit Boris Bolz haben wir unseren Wunschkandidaten für diesen wichtigen Posten gewonnen. Die Bedeutung von digitalen Geschäftsfeldern wächst. Deshalb freuen wir uns, einen ausgewiesenen Experten für diesen Bereich in unseren Reihen zu wissen. Wir werden schon in Kürze erste Maßnahmen präsentieren und den Weg in die digitale Zukunft mit aller Konsequenz einschlagen."



Boris Bolz: "Für mich ist der Kinderunterhaltungsmarkt ein ungemein attraktives Umfeld. Hier kommt die junge Generation erstmalig mit der digitalen Welt in Berührung. Ich freue mich darauf, mit meinem Team kreative Ansätze für neuartige Angebote zu entwickeln und Kinder nachhaltig für diese zu begeistern."



Boris Bolz steuerte bis 2014 als Geschäftsführer von Red Bull Deutschland die Expansion auf dem hiesigen Markt. Danach war er Chief Commercial Officer beim Multi-Channel-Network Mediakraft. Zuvor arbeitete der diplomierte Medienwirt unter anderem als Brand Manager bei Campari.



