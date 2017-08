Wien - Der Anteil der Fondsinvestments der Versicherer steigt seit einigen Jahren stetig an, so die Experten von "FONDS professionell".Hätten die Kapitalanlagen der Erstversicherungsunternehmen in Fonds Anfang 2012 noch 274,8 Milliarden Euro betragen, seien es Ende 2016 bereits 455,5 Milliarden Euro gewesen - ein Anstieg von 65 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...